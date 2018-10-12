Kriz yaşanmayan ülkede sanayinin son vaziyeti!

Ali KARADAŞ

Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı

Hükümetin ısrarla ekonomik kriz olmadığını ifade ettiği bugünlerde, İskenderun bölgesindeki demir çelik sektöründen kamuoyuna yansıyan bilgiler hiç de bu yönde değil. Sektörde ilk defa bu çapta bir durgunluk yaşandığı belirtiliyor. İskenderun’dan Osmaniye’ye kadar on binlerce işçiciyi istihdam eden sektörünün kamuoyuna yansıyan vaziyeti şu şekilde:

Son günlerde varlık fonu başkan vekilliğine atanmasıyla gündeme gelen Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu TOSÇELİK’te, yıllık izinleri olan işçilerin izinleri kullandırılmaya başlandı. Yıllık izni olmayan işçiler ise ücretsiz izne ayrıldı.

Bölgenin İSDEMİR’den sonra en büyük fabrikası olan MMK Metalurji Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasından (MESS) ayrıldı. MESS’le gerçekleşen toplu sözleşme iptal edildi. Fabrikada bu yıl zam yapılmayacağı ifade edilirken, önümüzdeki haftalarda birçok bölümün “duruşa geçmesi” yani üretimi durdurması gündemde.

BAZI FABRİKALAR TAMAMEN DURDU

TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle maliyetlerin arttığı sektörde, bazı fabrikalar üretimi tamamen durdurdu. NET Haddecilik bu dönem sipariş alamadığı için makineleri bakıma aldı. Osmaniye Organize Sanayi’de kurulu CANSAN Metalurji üretimi tümden durdurdu. Dörtyol Sanayisi’nde kurulu bulunan Yücel Boru aylar öncesinden üretimi durdurmuştu. İMC Haddecilik de bir aydan beri üretimi durdurmuş duruda.

ÜRETİM TEK VARDİYAYA DÜŞTÜ

Bölgenin diğer büyük fabrikalarından Yazıcılar Demir Çelik’te de işlerin iyiye gitmediği ve yakında “duruşa” geçeceği belirtiliyor. Koç Haddecilik, İlhanlar ve Yolbulan Çelik sanayi azalan talep nedeniyle üretimini düşürdü. Üretimin düşmesine bağlı olarak tek vardiyayla üretim yapılmaya başlandı. Diğer vardiyalarda çalışan işçilerin ne olacağı ise şimdilik meçhul.

2019 DAHA KÖTÜ GEÇECEK

Sektörle ilgili oluşan genel kanı 2019 yılının daha kötü geçeceği. İç pazar hemen hemen kapanma noktasında. Çoğu fabrika artık sipariş alamıyor. Bundan dolayı işletmeler başta Afrika ve Asya olmak üzere yeni pazar arayışında.

FATURANIN BÜYÜĞÜ İŞÇİNİN

Yaşanan bütün bu gelişmelerden ilk önce etkilenen ise sektörde çalışan işçiler. Bir yardan işten çıkışlar yaşanıyor. Şu an işten atılmamış olanlar da “işten atılma” baskısı yaşıyor. İşten çıkarılma baskısıyla çalışma şartları her yönüyle günden güne ağırlaşıyor. İşçilerin beklentileri ise faturanın kendilerine kesilmemesi için, başta sektörde örgütlü olanlar olmak üzere tüm sendikaların kendilerine sahip çıkması.