Standart Profil sendikalı işçileri bir bir atıyor

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Standart Profil fabrikasında, sendikalı işçiler işten atılıyor. İşten atmalarla ilgili ‘ekonomik’ kriz açıklaması yapıldığını belirten Lastik-İş üyesi işçiler, “Madem ekonomik kriz var, bizi çıkarıyorlar ancak neden hâlâ işçi alımı yapıyorlar” diye soruyor.

‘Ekonomik kriz’ gerekçesiyle yaşanan işten atmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Petrol-İş ve Lastik-İş Sendikasının örgütlenmeye çalıştığı Manisa’daki Standart Profil’de yaşanan işten atmalarda sendikalı işçiler ilk tercih oluyor. Gazetemize konuşan işçiler, “İşveren, sendika üyelerini tasfiye etmek için krizi fırsata çevirmeye çalışıyor ve bizi de ülkede ekonomik kriz var diyerek işten çıkarıyor” dedi.

‘HER HAFTA 5’ER 10’AR ÇIKARIYORLAR’

Temmuz ayından bu yana yaklaşık 100 işçinin çıkarıldığını belirten işçiler bir taraftan da işçi alımlarının olduğunu söylüyor. İşçiler, “Madem ekonomik kriz var, bizi çıkarıyorlar ancak neden hâlâ işçi alımı yapıyorlar” diye soruyor. Geçtiğimiz hafta işten çıkarılan bir işçi, Lastik-İş Sendikasına üye olduğunu belirterek, “Gece vardiyasında çalışıyordum, sabah 6.30’da çağırdılar, ‘Fabrika ekonomik krizden etkilendi, küçülmeye gidiyoruz, çıkaracağız seni’ dediler. Öylece işten çıkardılar. Bizden önce de çıkarmalar vardı, bundan sonra da devam edecek. Her hafta beşer onar işçi çıkartıyorlar” dedi.

‘ESAS MESELE SENDİKALI OLUŞUMUZ’

Sendikalı oldukları için işten atıldıklarını ifade eden bir işçi de “Eskilerin tazminatı artıyor, yeni işçiler asgari ücretle çalışıyor. Ama esas mesele zaten burada sendikalı oluşumuz. Bize de söylenen ekonomik kriz, ancak bunu sözlü olarak söylediler. Bir yazılı resmi belge de vermediler elime” diye konuştu.