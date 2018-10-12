12 Ekim 2018 04:50
Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 20:20

Yargının siyasallaşmasına karşı ortak mücadele

Ankara Barosu Başkan Adayı Murat Kemal Gündüz: Adalet mücadelesi veren her kesimle bir araya gelmek istiyoruz.

Yargının siyasallaşmasına karşı ortak mücadele

Fotoğraf/Evrensel

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    Çağrı SARI
    Ankara

    Ankara Barosu’nun yeni yönetimi 20-21 Ekim tarihinde belirleniyor. Türkiye'nin ikinci büyük barosuna sahip Ankara'da, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubundan Murat Kemal Gündüz, Demokratik Sol Avukatlar grubundan Erinç Sağkan ve Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubundan Gencer Özdemir yarışacak.

    Murat Kemal Gündüz kamuoyunun yakından takip ettiği önemli davaların avukatı, 10 Ekim Ankara Katliamı davası avukatları arasında. Ayrıca, OSTİM, Soma, Ermenek, Esenyurt, Kozlu, Güllük, Marmara park gibi onlarca işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetleri davalarında işçi ailelerinin avukatlığını yapıyor. Baronun katılımcı bir anlayışla demokratik bir biçimde yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Baronun adalet mücadelesi veren her kesimle bir araya gelerek, ortak mücadele ile adalete güven sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Erinç Sağkan iki dönemdir Ankara Baro Başkanlığı görevini yürüten Hakan Canduran'ın yardımcısı. Sağkan ön seçimde, 2 bin 268 oy alarak aday oldu. Mesleğin ve meslektaşın tam yanında duracaklarını  vurguluyor. Gencer Özdemir ise, Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubunun ittifak adayı. Cumhur ittifakının adayı da denebilir. En büyük vaadi adliyede avukatlardan alınan otopark ücretinin kaldırılması.

    KATILIMCI DEMOKRATİK BİR BAROYA İHTİYAÇ VAR

    Türkiye'deki yargı sistemini ve nasıl bir yönetim anlayışı olduğunu sorduğumuz Murat Kemal Gündüz itibarsızlaştırılan avukat mesleği için bir çaba sarf etmek, adalet ve hukuk için de pek çok kurumla beraber hareket etmek gerektiğini düşünüyor. Gündüz, ekibinin Türkiye'deki çevre davalarından, insan hakları davalarına, kadın davalarından, iş davalarına kadar, pek çok önemli davayı yürüten bir ekip olduğunu, baro yönetimine geldikleri takdirde ekibi ile beraber davalara kurumsal olarak da müdahil olacaklarını belirtiyor. Mevcut baro yönetimine sessizlik eleştirisi sunan Gündüz, gerek avukatlık mesleğinin  itibarsızlaştırılması, gerekse yargının geldiği hal açısından, Ankara Barosunun sadece basın açıklaması yapmakla yetinmesini bir çok mevziyi terk etmeyle sonuçlandığını ifade ediyor. Ankara Barosunun Ankara Adliyesi'nin önünde basın açıklaması bile yapamayacak durumda olduğunu ifade eden Gündüz, baronun, avukatlar ve meslek  örgütü üzerindeki baskılara sessiz kaldıkça yeni baskıların yaşandığını söylüyor. Avukatların özlük hakları ve çalışma koşullarına dair de pek çok iyileştirilme yapılması gerektiğini söyleyen Murat Kemal Gündüz, bir avukatın adliyeye girerken çantasının aranmasından

    asansörlerin yetersizliğine kadar pek çok soruna dikkat çekiyor. Avukatların çalışma koşullarının her geçen gün kötüleştiğini de söyleyen Gündüz, adliyelerin parça parça olması, adliye binalarının fiziki yapısı nedeniyle avukatların zorluklar yaşadığını, kadın avukatların ise bütün bu sorunların yanı sıra kreş, emzirme odası gibi sorunları olduğunu da söylüyor.

    SONUÇ ALANA KADAR MÜCADELE

    Toplumda yargıya güven duygusunun zaten zayıf olduğuna, fakat son siyasi gelişmelerle güven duygusunun dibe vurduğunu anlatan Gündüz yargının siyasallaşmasına karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini de şu sözlerle vurguluyor: “Avukatların savunma haklarının kısıtlanmasının yanı sıra avukatlar savunmasını üstlendikleri müvekkilleri ile özdeşleştirilerek, onlarla birlikte sanık sandalyesine oturtulmakta ve tutuklanmaktadır. Yargının siyasallaşması artık herkesin kabul ettiği bir gerçek. Ülkede yaşayan hiç kimsenin güvende olmadığı anlamına gelen bu durum için toplam bir mücadele yürütmek gerekli. Yargının bütün unsurlarının bu açından güçlendirilmesi de gerek. Barolar, avukatlara yönelik saldırılarda ‘sonuç alana kadar’ mücadele etmek, çeşitli eylem pratiklerini geliştirmek, savunma susturuluyorsa yargılamaları durdurmak zorunda” diyor.

    SAĞKAN: MESLEĞİN VE MESLEKTAŞIN YANINDAYIZ

    Bir diğer aday Erinç Sağkan ise şu anda da baro yönetiminde. Sağkan ön seçim ile aday oldu. Sağkan, toplumsal olaylara karşı duyarlılık göstereceklerin altını özel olarak çiziyor. Ön seçimi kazandığı konuşmasında şöyle demişti: “Bu teveccühe layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Mesleğin, meslektaşın, kadının, çocuğun, işçinin, doğanın, hayvan haklarının, Atatürk Cumhuriyetinin avukatıyız.”

    KUTUÖZDEMİR’İN VAADİ OTOPARK ÜCRETİNİ KALDIMA

    Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubunun ittifak adayı Gençer Özdemir ise Ankara’nın adliyelerini tek merkezde toplamak istiyor. Özdemir’in diğer vaatleri de şöyle: Baro yönetim kurullarına seçilmek için beş yıllık kıdem şartını kaldırmak. Baro otoparkını avukatlar için avukatlar için ücretsiz hale getirmek. Meslek içi eğitimlerden alınan ücreti kaldırmak. Özdemir mevcut yönetime de gazileri unutma eleştirisi sunuyor.

     

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