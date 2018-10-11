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ÅžiÅŸhaneâ€™de polis ÅŸiddeti
Ä°stanbul ÅžiÅŸhaneâ€™de polisin bir vatandaÅŸa dÃ¶nÃ¼k ÅŸiddeti kameraya yansÄ±dÄ±. Polisin Ã§evredekilerin bakÄ±ÅŸlarÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmemesi dikkat Ã§ekti.
Ä°stanbul ÅžiÅŸhane’de dün gündüz saatlerinde kurye olduÄŸu öÄŸrenilen bir kiÅŸi Yunus Ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± iÅŸlemini gerçekleÅŸtiren Yunus Ekipleri kurye görevlisine sokak ortasÄ±nda ÅŸiddet uyguladÄ±. Bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan çekilen anlar kameralara yansÄ±dÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 17:32
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