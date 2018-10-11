MHP: CHP'nin hisse senetlerinin devrine destek vereceÄŸiz

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Meclis'e CHP'nin Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin Hazine'ye devri ile ilgili teklif gelirse destekleyeceklerini sÃ¶yledi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z ve desteÄŸimizi vereceÄŸiz." dedi.

Bahçeli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CHP’nin Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin Hazine’ye devri için MHP’nin desteÄŸi ile bir yasal düzenleme yapÄ±labileceÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n üzerine parti genel merkezinde gazetecilere deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, ÅŸunlarÄ± söyledi: "CHP'nin 'Atatürk'ün mirasÄ±' diye nitelendirilen payÄ±nÄ± Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk Milleti'dir. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Macaristan dönüÅŸü gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama doÄŸrultusunda, ÅŸayet Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z ve desteÄŸimizi vereceÄŸiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir."

CHP’LÄ° EMÄ°R’DEN ERDOÄžAN’A HÄ°SSE TEPKÄ°SÄ°

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n CHP’nin Ä°ÅŸ BankasÄ± hisseleriyle ilgili açÄ±klamasÄ±na yanÄ±t verdi.

CHP’nin Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinin AKP - MHP iÅŸbirliÄŸinde, yasal düzenlemeyle Hazineye devrinin mevcut koÅŸullarda mümkün olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Murat Emir, bu devrin ancak müsadere yoluyla gerçekleÅŸebileceÄŸini, müsaderenin de zulüm, baskÄ± ve cebir anlamÄ±na geldiÄŸini vurgulayarak, bunun T.C Anayasa’sÄ±nÄ±n 35. Maddesinde koruma altÄ±na alÄ±nan mülkiyet hakkÄ±nÄ±n açÄ±kça ihlali anlamÄ±na geleceÄŸini ifade etti.

Murat Emir ÅŸunlarÄ± söyledi: “CHP’nin hisselerine el koyulmasÄ±nÄ±n bir diÄŸer yolunun BankacÄ±lÄ±k Kanunu’ndaki düzenlemeye istinaden Ä°ÅŸ BankasÄ±’nÄ±n temettü hariç ortaklÄ±k ve yönetim haklarÄ±nÄ±n Tasarruf MevduatÄ± Fonu’na devrine karar verilmesi olabilir diyen Emir, “ancak, CHP’nin Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerine el koymak için, Ä°ÅŸ BankasÄ± gibi güçlü bir bankayÄ± TMSF’ye devretmeyi göze almalarÄ± düÅŸünülemez.”

CHP’li Emir, “Halen hukuk devleti olduÄŸu ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafÄ±ndan olumsuz ekonomik ve siyasi geliÅŸmelere karÅŸÄ± bir manevra olarak CHP’nin hisselerinin müsadere edilmesi tarihe kara bir leke olarak geçer ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nden hiç tereddütsüz geri döner” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 17:13

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