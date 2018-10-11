Irakâ€™ta 6 aydÄ±r Ã¼cret alamayan iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

Irak'ta, baÅŸta Pakistan, Suriye, Ä°ran, Azerbaycan ve TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeden iÅŸÃ§i, 6 aydÄ±r Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Irak'ta faaliyet yürüten Universal Acarsan Åžirketi’nin hastane ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler 6 aydÄ±r ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±raktÄ±. Evrensel’e konuÅŸan iÅŸçiler, “Ödemelerimiz yapÄ±lmadan çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z. Tek istediÄŸimiz maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ödenmesi” dedi.

YapÄ±mÄ±nÄ± Acarsan Holding’in üstlendiÄŸi ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ücretlerini alana kadar iÅŸ bÄ±rakma eylemini sürdüreceklerini ifade etti. Ä°ÅŸçilerin verdiÄŸi bilgilere göre ÅŸirketin Basra, Kerbela ve Amara ÅŸehirlerindeki inÅŸaatlarÄ±nda ise iÅŸçi kÄ±yÄ±mlarÄ±nÄ±n yaÅŸanÄ±yor. Ä°ÅŸçiler, ÅŸantiyede baÅŸta Pakistan, Suriye, Ä°ran, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeden gelen iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°ÅŸçiler ÅŸantiyenin tam bir ucuz iÅŸçi cennetine dönüÅŸtüÄŸünü aktararak, son olarak 9 arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. KonuÅŸtuÄŸumuz bir iÅŸçi, “Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± vermiyorlar. 10 bin dolar alacaÄŸÄ± varsa 2 bin dolar verip susturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bir de peÅŸin istersek parayÄ±, alacaÄŸÄ±mÄ±zdan yüzde 25 kesiyorlar. Bunun sebebini sorduÄŸumuzda hiçbir açÄ±klama yapmadÄ±lar, sebepsiz keyfi bir kesinti. HakkÄ±nÄ±zÄ± istemeyin diyorlar” dedi.

‘ÇALIÅžIRKEN BORÇ ALIP KÄ°RA ÖDÜYORUZ’

KonuÅŸtuÄŸumuz DÄ°SK/Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ üyesi bir iÅŸçi de ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bazen eve su, ekmek parasÄ± gönderemiyoruz. ÇoÄŸumuzun evi kira. ÇalÄ±ÅŸÄ±rken borç alÄ±p kira ödüyoruz. Ben çocuÄŸumu okula yazdÄ±rmaya zar zor para buldum. Ä°ÅŸten atmalar baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸçiler beÅŸ parasÄ±z ülkelerine gönderildi. Söz verildi, fakat yerine getirilmedi. 6 aylÄ±k maaÅŸlarÄ±mÄ±z verilmedi. MaaÅŸlarÄ±mÄ±z 200 dolar aÅŸaÄŸÄ± çekildi. Hiçbir zaman düzenli ve tam maaÅŸ alamadÄ±m. Son olarak 9 arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için 5 gündür iÅŸ bÄ±raktÄ±k, grevdeyiz. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ± asla kimselere yedirmeyeceÄŸiz. Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar savunacaÄŸÄ±z.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 17:08

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