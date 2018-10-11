Sezai Temelli: BarÄ±ÅŸ ve demokratik siyaset tasfiye edilmek isteniyor

DiyarbakÄ±r'da konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, 'TÃ¼rkiye kamuoyunu operasyona karÅŸÄ± duyarlÄ± olmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum' dedi.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde aralarÄ±nda gazetecilerin ve siyasetçilerin olduÄŸu 100’ü aÅŸkÄ±n kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± üzerine DiyarbakÄ±r’a gelen HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli bir takÄ±m ziyaretler gerçekleÅŸtirerek HDP il binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. GözaltÄ±larla barÄ±ÅŸ ve demokratik siyasetin tasfiye edilmek istendiÄŸini söyleyen Temelli, halkÄ± bu aklÄ± durdurmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

OperasyonlarÄ± gözaltÄ± olarak deÄŸerlendirilemeceÄŸini ifade eden Temelli, “Türkiye kamuoyunu operasyona karÅŸÄ± duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum. En vahÅŸi ve akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± yöntemlerle arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± sahneleri iktidarÄ±n nasÄ±l bir Türkiye hayali kurduÄŸunu bize gösteriyor” dedi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAÄžIZ’

AvukatlarÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nan müvekkilleri ile ilgili savunma hakkÄ±nÄ±n engellendiÄŸini söyleyen Temelli, “HSK’ya suç duyusunda bulunacaÄŸÄ±z. Bu suçu iÅŸleyenler hakkÄ±nda gerekli yasal iÅŸlemleri baÅŸlatacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

'OPERASYONLAR YEREL SEÇÄ°MLERE YÖNELÄ°K'

Operasyonun yerel seçimlere dönük olduÄŸunu söyleyen Temelli, “24 Haziran seçimleri öncesinde de AKP-MHP Cumhur ittifakÄ±, seçim kampanyalarÄ±nÄ± bu yöntemle yürütüyorlar. SavcÄ±, kaymakam, jandarma komutanlarÄ± ve valilerle birlikte seçmene yönelik, halkÄ±mÄ±za yönelik, partili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za yönelik ÅŸiddet ve saldÄ±rÄ± kampanyasÄ± yürütüyorlar. Yerel seçimlere 5 aylÄ±k süre kalÄ±rken, bu kampanyayÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. GözaltÄ±, ÅŸiddet ve ErdoÄŸan’Ä±n dilinden düÅŸürmediÄŸi tehditle kampanyalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz.”

‘HALKIMIZI BU AKLI DURDURMAYA ÇAÄžRIYORUZ’

“Demokratik siyaset” kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirten Temelli, “Tüm halkÄ±mÄ±zla beraber barÄ±ÅŸ ve demokrasi kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±k. Bir tarafta ÅŸiddetin, kayyumcularÄ±n kampanyasÄ±, demokratik siyaseti tasfiye etme peÅŸinde olanlarÄ±n kampanyasÄ±, diÄŸer tarafta halkÄ±n kampanyasÄ±, diz çökmeyen, dile gelen halkÄ±n kampanyasÄ±, o dilde barÄ±ÅŸ ve demokrasi var. Tüm Türkiye halklarÄ±na, kadÄ±nlara, emekçilere çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz; demokrasiye kast etmiÅŸ bu aklÄ± durduralÄ±m” diye konuÅŸtu.

GözaltÄ±na alÄ±nan siyasetçi ve gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Temelli, “Adalete sahip çÄ±kmasÄ± gereken sadece halk deÄŸil, aynÄ± zamanda mahkemelerdir” dedi.

Temelli daha sonra TJA, DTK, DBP, Yeni YaÅŸam gazeteci irtibat bürosu ve TUHAD-FED’i ziyaret etti.

GÖZALTINDAKÄ° 23 KÄ°ÅžÄ° SAVCILIÄžA SEVK EDÄ°LDÄ°

DiyarbakÄ±r merkezli 9 kentte yapÄ±lan operasyonlar sonucu gözaltÄ±na alÄ±nanlardan 23 kiÅŸi savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edildi.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan önceki gün sabah saatlerinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik operasyonlar kapsamÄ±nda 183 adrese yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda, hakkÄ±nda arama ve yakalama kararÄ± bulunan 151 kiÅŸinden 121 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Önceki günden bu yana DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’nde bulunan 23 kiÅŸi, alÄ±nan ifadeleri ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken; 8’i gazeteci 90’nÄ± siyasetçi 98 kiÅŸiden 23’ü de önceki gün sabah emniyet müdürlüÄŸündeki ifade iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra DiyarbakÄ±r Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve aralarÄ±nda gazeteci Kibriye Evren ile siyasetçiler Elif Haran ve Celal YoldaÅŸ’Ä±n bulunduÄŸu 23 kiÅŸinin savcÄ±lÄ±k ifadelerinin alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü’nde tutulan 75 siyasetçi ve gazetecinin de gruplar halinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖZALTINDA KALP KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°RDÄ°

DTK EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Hilmi AydoÄŸdu (FotoÄŸraf: MA)

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸbaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Hilmi AydoÄŸdu, göÄŸüs aÄŸrÄ±sÄ± üzerine hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. GötürüldüÄŸü hastanede kalp krizi geçirdiÄŸi öÄŸrenilen AydoÄŸdu, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Daha sonra anjiyo ameliyatÄ± geçiren AydoÄŸdu, yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde bekletiliyor.

HDP Milletvekili Dr. Selçuk MÄ±zraklÄ±, AydoÄŸdu’nun anjiyo ameliyatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde geçtiÄŸini belirterek, yeni bir kalp krizi riski nedeniyle AydoÄŸdu’nun 48 saat müÅŸahede altÄ±nda tutulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli ve DTK EÅŸbaÅŸkanÄ± Berdan Öztürk, gözaltÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede kalp krizi geçiren DTK EÅŸbaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Hilmi AydoÄŸdu’yu ziyaret etti. Temelli ve Öztürk, AydoÄŸdu’ya geçmiÅŸ olsun dileklerinde bulundu.

‘BAÅžARISIZLIÄžI ÖRTMEYE ÇALIÅžIYORLAR’

DiyarbakÄ±r merkezli gözaltÄ±lara iliÅŸkin HDP Meclisi Sözcüsü Dirayet Dilan TaÅŸdemir açÄ±klama yaptÄ±.

Yeri belli olan insanlarÄ±n evlerinin kapÄ±sÄ± kÄ±rÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden TaÅŸdemir, “Bir baÅŸarÄ± öyküsü gibi gösterdikleri bu operasyon kendi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n göstergesidir. “Kayyum atadÄ±k bu irade kÄ±rÄ±lmadÄ±, gözaltÄ± yaptÄ±k, tutukladÄ±k olmadÄ±” diyen bir çaresizliÄŸin göstergesidir bu operasyonlar. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar her zaman aciz kalacaklar ve bunu örtemeyecekler” dedi. GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n kadÄ±n olduÄŸuna dikkat çeken TaÅŸdemir, “AKP’nin kadÄ±n politikalarÄ±nÄ± teÅŸhir eden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gözaltÄ±ndadÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 18:26

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