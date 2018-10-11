6 iÅŸyerinde sendikal mÃ¼cadele sÃ¼rÃ¼yor

Babacanlar Kargo, Cargill, Flormar, AydÄ±n Belediyesi, MuÄŸla TaÅŸÄ±t Muayene istasyonlarÄ± ve BBS Metal'de iÅŸÃ§ilerin sendikalaÅŸma mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor.

Sendika hakkÄ± anayasal güvence altÄ±nda olsa da 6 iÅŸyerinde sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin direniÅŸi devam ediyor. Babacanlar Kargo, Cargill, Flormar, AydÄ±n Belediyesi, MuÄŸla TaÅŸÄ±t Muayene istasyonlarÄ± ve BBS Metal'de iÅŸçilerin sendikalaÅŸma mücadelesi sürüyor.

Antep'te TÜMTÄ°S SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçilerden 9'unu iÅŸten atan Babacanlar kargo önündeki direniÅŸ 381. gününde.



FotoÄŸraf: TÜMTÄ°S

Bursa Osmangazi'de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçilerden 14'ünü iÅŸten atan Amerika'nÄ±n gÄ±da tekeli Cargill önündeki direniÅŸ 178. gününde.



FotoÄŸraf: Cargill iÅŸçileri

Kocaeli Gebze'de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçilerden 132'sini iÅŸten atan Flormar önündeki direniÅŸ 150. gününde.



FotoÄŸraf: Petrol-Ä°ÅŸ

AydÄ±n'da Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçilerden 9'unu atan CHP'li AydÄ±n Belediyesi önündeki direniÅŸ 95. gününde.



FotoÄŸraf ve Kolaj: Sosyal-Ä°ÅŸ

MuÄŸla'da Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçilerden 18'ini iÅŸten atan TaÅŸÄ±t Muayene Ä°stasyonlarÄ± önündeki direniÅŸ 59. gününde.

FotoÄŸraf: Nakliyat-Ä°ÅŸ

Kocaeli Gebze’de BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen iÅŸçilerden 12’sini iÅŸten atan BBS Metal önünde direniÅŸ 28. gününde.

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FotoÄŸraf: BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ SendikasÄ±

(Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 16:39

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