10 Ekim'de hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilan SarÄ±kayaâ€™ya, annesinden mektup

Boynum bÃ¼kÃ¼k Ã§Ã¼nkÃ¼ sizin geleceÄŸinize, hayallerinize acÄ±mayanlar, bizi bize, evlatlarÄ±mÄ±za, sevdiklerimize hasret bÄ±rakanlar hala ortalÄ±ktalar.

CanÄ±m KÄ±zÄ±m,

Bugün aramÄ±zdan ayrÄ±lalÄ± 3 yÄ±l oldu. 3 koca yÄ±l. Dile kolay. Sen gideli bizim için artÄ±k hiç bir ÅŸey eskisi gibi deÄŸil. ArtÄ±k bir yarÄ±mÄ±z hep eksik, hep yaralÄ±. ArtÄ±k gülümsememiz bile yarÄ±m, acÄ±lÄ±. Güzel kÄ±zÄ±m senin yanÄ±na hâlâ suçlu, suçlu geliyorum. Boynum bükük çünkü sizin geleceÄŸinize, hayallerinize, umutlarÄ±nÄ±za acÄ±mayanlar bizi bize evlatlarÄ±mÄ±za, sevdiklerimize hasret bÄ±rakanlar hala ortalÄ±ktalar. AsÄ±l suçlular hala yargÄ±lanmadÄ±lar. Güya mahkeme yapÄ±ldÄ±. 3-5 piyonu mahkum ettiler. En aÄŸÄ±r cezayÄ± verdiler. Bu bizleri susturmak için verilen bir cezaydÄ±. Susturabildiler mi? Asla! Biz bu olayÄ±n asÄ±l faillerinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bir tanem, canÄ±m kÄ±zÄ±m, ben göÄŸsümde, yüreÄŸimin üzerinde resmini taÅŸÄ±yorum. Görenler, bilmeyenler soruyor; o kim diye. Gururla anlatÄ±yorum seni onlara. Ankara’ya barÄ±ÅŸ için gittiler diyorum. Kendini bilmez boÅŸ beyinler gereksiz bedenlerini patlattÄ±lar diyorum. OnlarÄ±n orada patlattÄ±klarÄ± bombalar aslÄ±nda bizim yüreklerimizde patladÄ± diyorum. Bunu neden mi yapÄ±yorum? Kendi çaÄŸÄ±mda olay unutulmasÄ±n istiyorum. Ä°nsanlara olayÄ± hatÄ±rlatmak istiyorum. Güzel kÄ±zÄ±m eski resimlerimize bakÄ±yorum. Ya ben eskiden mutluymuÅŸum be! YanÄ±mda evlatlarÄ±m varmÄ±ÅŸ. Ne kadar zenginmiÅŸim. Åžimdi resimlerde senin gözlerine bakÄ±yorum. BaktÄ±ÄŸÄ±m anda içimde kÄ±yametler kopuyor. GöÄŸüs kafesimi parçalayÄ±p gitme kÄ±zÄ±m, gitme, DilanÄ±m, yavrum, ne olur tekrar gitme, ne olur gitme, gitme. KÄ±zÄ±m sana sözüm olsun artÄ±k bayraÄŸÄ±nÄ± ben aldÄ±m. Ben artÄ±k barÄ±ÅŸ diye baÄŸÄ±rÄ±yorum. Son nefesime kadar da diyeceÄŸim. Çünkü barÄ±ÅŸ için biz çok aÄŸÄ±r bedeller ödedik. Seni çok seviyorum canÄ±m kÄ±zÄ±m. Rahat uyu bitanem.

Annen

Nesligül SarÄ±kaya

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 16:33

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