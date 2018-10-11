AladaÄŸ'Ä±n kÃ¶ylerine hÃ¢lÃ¢ yol ve elektrik yok

AladaÄŸ yurt yangÄ±nÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden aileler, Ã§ocuklarÄ±nÄ± SÃ¼leymancÄ±larÄ±n yurduna sÃ¼rÃ¼kleyen sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in Ã§abalÄ±yor.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

Yurt yangÄ±nÄ±nda çocuklarÄ±nÄ± kaybeden aileler bir yandan adalet mücadelesini sürdürürken bir yandan da çocuklarÄ±nÄ± SüleymancÄ±lar yurduna sürükleyen sorunlarÄ±n çözülmesi için çaba gösteriyor. EÄŸitim imkanlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için çocuklarÄ±n AladaÄŸ ya da baÅŸka ilçelere gitmek zorunda olduÄŸu köylerde yol, elektrik, su altyapÄ±, toplu ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ± hâlâ devam ediyor. Sosyal Haklar DerneÄŸi (SHD) ile birlikte konuyu Mart ayÄ±nda BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Sözlü ve CHP Meclis Grup BaÅŸkanÄ± UlaÅŸ Çetinkaya ile görüÅŸen aileler henüz yollarÄ±n tamamlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve diÄŸer sorunlarÄ±n devam ediyor olmasÄ± nedeniyle büyükÅŸehir belediye meclis toplantÄ±sÄ±na katÄ±larak taleplerini iletti.

'SORUNLARIMIZI ÇÖZMEYENE OY YOK'

Konuyla ilgili Evrensel'e konuÅŸan aileler, 3 yÄ±ldÄ±r zaten hayatlarÄ± sarsÄ±ntÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸken bir de bu sorunlarla uÄŸraÅŸmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. Seçilenlerin kendi oylarÄ± ile o koltuklara oturduÄŸunu ifade eden aileler “SorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözmeyenlere önümüzdeki seçimlerde oy yok” dediler.

'Ä°LEÇELERE YOL YAPILMASI HAYATÄ° ÖNEMDE'

12 çocuk ve gencin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yangÄ±ndan sonra cenaze araçlarÄ±nÄ±n gidemediÄŸi yollarÄ±n durumu, iyileÅŸtirmelere raÄŸmen aynÄ±. KÄ±ÅŸÄ±n bir hasta olduÄŸunda ambulansa ulaÅŸabilmek için hasta bir noktaya kadar taÅŸÄ±nmak zorunda kalÄ±yor. Dilekçeye göre bazÄ± mahallelerde kÄ±ÅŸÄ±n uzun süreli elektrik kesintileri, içme suyu problemleri, köylere günlük ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanmamasÄ±, çöplerin toplanmamasÄ± gibi sorunlar hâlâ devam ediyor. Åžehirde ve köyde yaÅŸayan insanlara ayrÄ± hizmet verilemeyeceÄŸinin ifade edildiÄŸi dilekçede “Åžehir içinde asfalt yollar defalarca bozulup yapÄ±lÄ±rken bu köylere yol istemek ve yolun yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak aylarÄ±mÄ±zÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±ÅŸlak köyünün yollarÄ± kÄ±smen düzeltilse de Köprücük köyü yollarÄ± henüz tamamlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu köylerin hem AladaÄŸ'a hem Kozan'a yollarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± oldukça hayatidir. Bu ilçelerde okuyan çocuklarÄ±n, çalÄ±ÅŸan insanlarÄ±n ailelerine güvenli ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanmak zorundadÄ±r. BaÅŸka facialarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için acilen yollarÄ±n tamamlanmasÄ± gerekmektedir” denildi.

'BARAJ VAR ELEKTRÄ°K, SU YOK'

Yollar tamamlanmÄ±ÅŸ olsa bile toplu ulaÅŸÄ±mdan söz etmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekiken dilekçede, “Köyden ilçeye ulaÅŸmak için ya 250-300 TL’ye araç kiralamanÄ±z ya da köyden servis yapan birilerinin gideceÄŸi zamanÄ± yakalamanÄ±z gerekmektedir. HastalÄ±k, acil durum, doÄŸum veya herhangi bir iÅŸiniz için ilçeye ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±z oldukça sorunludur. BarajÄ±n 150 metre yukarÄ±sÄ±ndaki mahallenin elektrik ve suyunun hiç olmamasÄ± oldukça trajiktir. 150 metre aÅŸaÄŸÄ±da ToroslarÄ±n suyu kullanÄ±larak elektrik üretilirken biraz ötesindeki DarÄ±çukuru mahallesinde elektrik ve su hiç yoktur. Hiçbir mahallenin çöpleri toplanmamaktadÄ±r ve çöpler oldukça saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda köylüler tarafÄ±ndan imha edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r” ifadelerine yer verildi.

TALEPLERÄ°NÄ° Ä°LETTÄ°LER

Kozan ilçesi ile Köprücük ve KÄ±ÅŸlak köylerine toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± teminen en az sabah 07:00’de köylerden hareket edip saat 17:00’de Kozan’dan hareket edecek toplu taÅŸÄ±ma araç seferlerinin konulmasÄ±nÄ± isteyen aileler elektrik ve su altyapÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, hiç çöp toplanmayan, Köprücük ve KÄ±ÅŸlak köylerinin tüm mahallelerinin çöplerinin düzenli olarak toplanmasÄ±, KÄ±ÅŸlak Köyü yolunun, ulaÅŸÄ±mÄ± mümkün kÄ±lacak ÅŸekilde asfaltlanarak Kodaz mahallesine kadar tamamlanmasÄ±, Köprücük Menges mahallesinde yapÄ±mÄ± baÅŸlayan asfalt yolun baraja kadar tamamlanmasÄ± taleplerini ilettiler.

UlaÅŸ Çetinkaya “Daha önce de taleplerini dile getiren ailelerin sorunlarÄ± kÄ±smen çözülse de elektrik, su, yol ve toplu ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ± devam etmektedir. Bu alt yapÄ± sorunlarÄ± çözülseydi belki de 12 çocuk hayatÄ±nÄ± kaybetmeyecekti, bu nedenle ailelerin taleplerini size yazÄ±lÄ± olarak iletiyoruz” diyerek dilekçeyi meclis kuruluna iletmiÅŸtir. Meclis toplantÄ±sÄ±ndan sonra CHP Meclis Üyesi UlaÅŸ Çetinkaya ve BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan Vekili Murat Cevheribucak’la görüÅŸen aileler tüm sorunlarÄ± detaylÄ± olarak iletmiÅŸlerdir. Yolun tamamlanmasÄ±, toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ±, elektrik-su sorunlarÄ±nÄ±n çözümü konusunda söz veren meclis kurulu üyelerine konunun takipçisi olacaklarÄ±nÄ± iletmiÅŸlerdir.

AladaÄŸ davasÄ± sÃ¼men altÄ± edilmek isteniyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 16:09

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