â€˜Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±â€™ Tarihi YarÄ±madaâ€™nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ± kapsÄ±yormuÅŸ

â€˜Ä°mar barÄ±ÅŸÄ±â€™nÄ±n UNESCOâ€™nun dÃ¼nya mirasÄ± listesinde olan Ä°stanbulâ€™un tarihi yarÄ±madasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ±nÄ± da kapsadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.Â

12. yüzyÄ±lda yapÄ±lan Molla Zeyrek Camisi (eski Pantokrator ManastÄ±rÄ± Kiliseleri) ve çevresi, Yedikule SurlarÄ± ve zindanÄ± (Kara SurlarÄ± ve çevresi), Sultanahmet Bölgesinin yarÄ±sÄ±, Küçük Ayasofya ile AcemoÄŸlu HamamÄ±, tarihi sarnÄ±çlar gibi UNESCO’nun koruma listesindeki bölgelerde silüeti bozan, hatta tarihi yapÄ±lara uzanan kaçaklar da imar barÄ±ÅŸÄ±na baÅŸvurduÄŸu öÄŸrenildi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre; UNESCO, Türkiye’yi uyarÄ±rken, Ä°stanbul Tarihi Alanlar BaÅŸkanÄ± Halil Onur, sadece tarihi yarÄ±madanÄ±n deÄŸil UNESCO’nun koruma listesindeki tüm yerlerin barÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Ä°stanbul Otelciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ±, eski AKP Milletvekili Ahmet YaÅŸar ise tarihi bölgede olmamalarÄ±na raÄŸmen barÄ±ÅŸtan yararlanamayan bine yakÄ±n otel sahibi adÄ±na CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurduklarÄ±nÄ± söyledi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Ä°stanbul’un Tarihi AlanlarÄ± TopkapÄ± SarayÄ±; Ayasofya ve Sultanahmet Camisi’nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kentsel ve arkeolojik sit alanÄ±; Zeyrek Camisi ve Çevresi Koruma AlanÄ± ile Ä°stanbul Kara SurlarÄ± olmak üzere toplam 4 bölgede, 2 bin 156 hektarÄ± kapsÄ±yor. Ancak Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ± YasasÄ±nÄ±n af dÄ±ÅŸÄ±nda tuttuÄŸu koordinatlar içinde geçmiÅŸi 8 bin yÄ±l önceye uzanan Molla Zeyrek Camisi (eski Pantokrator ManastÄ±rÄ± Kiliseleri) ile halk arasÄ±nda Yedikule SurlarÄ± ve zindanÄ± olarak bilinen Kara SurlarÄ± hiç yer almadÄ±. Sultanahmet ve Süleymaniye koruma bölgesinin ise bir kÄ±smÄ± af kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, bir kÄ±smÄ± da af alanÄ± içinde yer aldÄ±. Uzmanlar, böylece UNESCO’nun sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± çizdiÄŸi tarihi yarÄ±madanÄ±n yüzde 90’Ä±nÄ±n affa girerken, sadece yüzde 10’unun girmediÄŸini hesapladÄ±lar. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 16:03

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