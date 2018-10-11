Trump kÄ±zdÄ±, GÃ¼ney Kore geri adÄ±m attÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, GÃ¼ney Kore'nin Kuzey Koreâ€™ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterince GÃ¼ney Kore geri adÄ±m attÄ±.

Güney Kore BirleÅŸme BakanÄ± Ço Myoung-gyon, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (Kuzey Kore) karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmayÄ± düÅŸünmediklerini açÄ±kladÄ±. Yonhap ajansÄ±na göre, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, Kuzey Kore’ye yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin Seul yönetiminden gelen açÄ±klamalara tepki göstermesinin ardÄ±ndan BirleÅŸme BakanÄ± Ço, “YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik detaylÄ± bir inceleme yapÄ±lmadÄ±” dedi.

GÜNEY KORE YAPTIRIMLARI KALDIRMIYOR

BaÅŸkent Seul’da milletvekillerine hitap eden Ço, Kuzey Kore ile iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve iliÅŸkilerin güçlendirilmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n esnek ÅŸekilde devam ettiÄŸini söyledi. Ço, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n dayatÄ±lmasÄ±na neden olan Cheonan savaÅŸ gemisi olayÄ±na baÄŸlÄ± önlemler alÄ±nmadan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘Ä°KÄ°NCÄ° ZÄ°RVEYÄ° BEKLÄ°YORUZ’

Ço ayrÄ±ca Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±n nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lma konusuyla ilgili ABD ve Kuzey Kore liderlerinin tekrar bir araya gelmesi halinde ilerleme saÄŸlanacaÄŸÄ±na dair iyimser olduÄŸunu kaydetti. Ço, “Kuzey Kore ve ABD liderleri arasÄ±nda yapÄ±lacak ikinci zirvede ilerleme bekliyoruz” ifadesini kullandÄ±.

Güney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kang Kyung-wha, ÇarÅŸamba günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Seul’un, 2010 yÄ±lÄ±nda 45 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan savaÅŸ gemisine saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nan ve “24 MayÄ±s önlemi” olarak adlandÄ±rÄ±lan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n büyük ölçüde kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiklerini duyurmuÅŸtu.

AçÄ±klamalara ABD BaÅŸkanÄ± Trump tepki göstermiÅŸti. Güney Kore’nin ABD’nin onayÄ± olmadan Pyongyang’a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± savunan Trump, “Bizim onayÄ±mÄ±z olmadan yapmayacaklar. OnayÄ±mÄ±z olmadan hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorlar” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 15:48

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