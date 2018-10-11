Ä°zmir'de Genel-Ä°ÅŸ Ã¼yelerinden havalimanÄ±Â iÅŸÃ§ileri iÃ§in imza kampanyasÄ±

Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 7 Noâ€™lu Åžube, haklarÄ±nÄ± istediÄŸi iÃ§in tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

Ä°zmir'de Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 7 No’lu ÅŸube iÅŸ cinayetlerinin önlenmesi, ücretlerin zamanÄ±nda ödenmesi, yataklardaki tahta kurularÄ±nÄ±n temizlenmesi ve yemeklerin düzeltilmesini istediÄŸi için tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçileri için imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Åžube üyeleri dün KHK ile geçiÅŸler sonrasÄ± iÅŸçilerin durumu, kriz ve yeni ekonomi programÄ±nÄ±n iÅŸçilere yansÄ±masÄ± üzerine temizlik iÅŸleri ÅŸantiyesinde eÄŸitim toplantÄ±sÄ± yaptÄ±.

ToplantÄ± öncesi imza kampanyasÄ±na dair bir açÄ±klama yapan ÅŸube baÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu, yeni ekonomi programÄ±yla krizin yükünün iÅŸçi ve emekçilere kesilmek istendiÄŸine dikkat çekerek, “Krizin sorumlusu bizler deÄŸiliz, öyleyse faturayÄ± da bizler ödemeyeceÄŸiz. Ä°nsanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± istediÄŸi için eylem yapan iÅŸçilerin zorla bastÄ±rÄ±ldÄ± ve 34 havalimanÄ± iÅŸçisi tutuklandÄ±. Onlar için emek güçlerinin ülkemizin çeÅŸitli yerlerinde baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu imza kampanyasÄ±na biz de destek veriyoruz. Bu yarÄ±n bir gün geliÅŸecek iÅŸçi eylemlerine gözdaÄŸÄ±dÄ±r. Kabul etmiyor ve üçüncü havalimanÄ± iÅŸçilerinin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

‘BU YAPILAN DÄ°KTATÖRLÜKTÜR’

Bornova Belediyesi’nde çalÄ±ÅŸan temizlik iÅŸçileri ise imza kampanyasÄ±na yoÄŸun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili görüÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸçilerden YÄ±lmaz Koçak, “Onlar da bizim gibi emekçi insanlar, hak talep etmek ne zamandan beri suç olmuÅŸ. Demokrasiyle yönetiliyorsak iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± istemeleri doÄŸal olmalÄ±, iÅŸçileri niye aforoz ediyorlar. Ä°ÅŸçilere niye boÅŸu boÅŸuna zulüm yapÄ±yorlar, niye fiÅŸliyorlar. Bu yapÄ±lan diktatörlüktür” dedi.

'ÖVÜNÜYORSAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HAKLARINI VER'

Bir yakÄ±nÄ±nÄ±n tutuklanan iÅŸçiler arasÄ±nda olduÄŸunu belirten temizlik iÅŸçisi Özgür Akkaya ise “Tutuklanan iÅŸçilerden biri akrabam. Hem kendisi hem de ailesi perperiÅŸan oldu. Ä°stanbul’a dünyanÄ±n üçüncü büyük havalimanÄ± yaptÄ±klarÄ±yla övünüyorlar, madem övünüyorsun, onu yapan iÅŸçilere iyi bak. Ne istiyor bu iÅŸçiler yatak, temizlik, yemek. Madem övünüyorsun o zaman iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± vermelisin. Haberleri izliyoruz yeni ekonomi programÄ± açÄ±klÄ±yorlar, hep iÅŸçi haklarÄ±na saldÄ±rÄ±yorlar. Kriz yok diyorlar, madem öyle niye asgari ücreti yükseltmiyorlar, niye her ÅŸeye zam geliyor. Ä°ÅŸçileri köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Hak talep edene de bunu yapÄ±yorlar. Bizim de baÅŸÄ±mÄ±za gelebilir o yüzden üçüncü havalimanÄ± iÅŸçilerini destekliyorum” diye konuÅŸtu.

‘Ä°NSANLIK SUÇU Ä°ÅžLENÄ°YOR’

Eral DaÄŸdemir ise “TutuklanmalarÄ± kabul edilemez, onlar da emekçi kardeÅŸlerimiz. Bunun için imza verdik. HavalimanÄ± iÅŸçilerini derhal serbest bÄ±raksÄ±nlar” derken Zeki Kutluay ise “Ä°ÅŸçilerin insan sÄ±nÄ±fÄ±na konmasÄ±nÄ± istiyoruz. Biz köle deÄŸiliz. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri karÅŸÄ±lansÄ±n ve serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n istiyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Genç bir iÅŸçi olan Umut Vardar ise “Ä°nsani haklarÄ±, en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± talep ettiler. BÄ±rakÄ±n çalÄ±ÅŸmayÄ± insanca yaÅŸam hakkÄ± talep ettiler. Bunu istemek suç deÄŸildir” diyerek havalimanÄ± iÅŸçilerinin tutuklanmasÄ±na tepki gösterdi.

Ä°ÅŸçi Halil Çetinkaya da “Hem çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± açÄ±sÄ±ndan hem de tutuklamalar açÄ±sÄ±ndan insanlÄ±k suçu iÅŸlendiÄŸini düÅŸünüyorum. Ä°ÅŸçilerin taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± ve serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

'KRÄ°ZÄ°N FATURASINI ÖDEMEMEK Ä°ÇÄ°N'

Öte yandan eÄŸitim toplantÄ±sÄ±nda “Krizin faturasÄ±nÄ± emekçiler deÄŸil krizi yaratanlar ödesin” , "Talepleri için mücadele eden 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” sloganlarÄ±nÄ± içeren pankartlar açÄ±ldÄ±. Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu ÅŸubenin örgütlü olduÄŸu tüm alanlarda gerçekleÅŸecek olan eÄŸitim toplantÄ±larÄ±na Genel-Ä°ÅŸ EÄŸitim Daire Müdürü Faruk Özdemir, eÄŸitim uzmanlarÄ± Gökhan AlpuÄŸan ve PÄ±nar Abdal katÄ±lÄ±yor. Sendika uzmanlarÄ± KHK ile geçiÅŸler sonrasÄ± iÅŸçilerin durumlarÄ±, ekonomik krizin nedenleri ve sonuçlarÄ±, Yeni Ekonomi ProgramÄ± içerisinde yer alan zorunlu BES, kiralÄ±k iÅŸçilik, esnek çalÄ±ÅŸma biçimleri ve kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devri ve mücadelenin önemi konularÄ±nda sunumlar yapÄ±yor, iÅŸçilerden gelen sorularÄ± yanÄ±tlÄ±yor.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° BEKLEYEN TEHLÄ°KELER

EÄŸitim toplantÄ±larÄ±nda özellikle kadroda bir hikmet olmadÄ±ÄŸÄ± güvenceyi saÄŸlayanÄ±n sendika olduÄŸu, yeni ekonomi programÄ±yla genel güvenliÄŸi sarsmak, halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk etmekle suçlanan havalimanÄ± iÅŸçileri örneÄŸinde de olduÄŸu gibi iÅŸçilere dayatÄ±lanÄ±n hak gaspÄ± ve baskÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devri, zorunlu BES, esnek çalÄ±ÅŸma biçimleri, kiralÄ±k iÅŸçilik gibi uygulamalarla iÅŸçileri büyük tehlikelerin beklendiÄŸi ifade edilirken, daha kötü durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lacaÄŸÄ±, krizin nedeninin dÄ±ÅŸa ve sermayeye baÄŸÄ±mlÄ± sistemin kendisi olduÄŸu ve buna karÅŸÄ± durabilecek tek gücünde örgütlü iÅŸçilerin olduÄŸu vurgulandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 15:19

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