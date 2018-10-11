Zimmetine para geÃ§iren akademisyene piyano Ã§alma cezasÄ±

ABDâ€™de mahkeme, eski bir akademisyene, araÅŸtÄ±rma fonlarÄ±nÄ± zimmetine geÃ§irmek suÃ§undan yoksul yaÅŸlÄ±lar iÃ§in piyano Ã§alma cezasÄ± verdi.

ABD’de mahkeme, Yale ve New York üniversitelerinde nörolojik araÅŸtÄ±rmalar yürüten eski araÅŸtÄ±rma görevlisi Dr. Alexander Neumeister’Ä± araÅŸtÄ±rma fonlarÄ±nÄ± zimmetine geçirmek suçundan yoksul yaÅŸlÄ±lar için piyano çalma cezasÄ± verdi.

Mahkeme ayrÄ±ca, 2012-2014 arasÄ±nda New York Üniversitesinin çeÅŸitli hibe programlarÄ±ndan 87 bin dolarÄ± zimmetine geçirdiÄŸini kabul eden Dr. Alexander’Ä±, 87 bin dolarÄ± geri ödemesine hükmetti. Hakim, eÄŸitimli bir piyanist olan Neumeister’in, gelecek 3 yÄ±l boyunca Bridgeport, New Haven, Hartford ve Waterbury’de haftada en az 2 kere birer saat piyano çalmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Nörolojik rahatsÄ±zlÄ±klar üzerine çalÄ±ÅŸmalar yapan Neumeister, geçen yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda, zimmetine para geçirmek suçlamasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 15:09

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