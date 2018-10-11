Adanaâ€™da 2 geneleve kayyÄ±m atandÄ±
'DÃ¶ngel KÃ¢rhanesi' filmi gibi: Adanaâ€™daki iki geneleve mahkeme kararÄ±yla kayyÄ±m atandÄ±.Â
Bursa’da operasyon yapÄ±lan fuhuÅŸ ÅŸebekesinin Adana’da iÅŸlettiÄŸi iki geneleve mahkeme kararÄ±yla kayyÄ±m atandÄ±. Kararda, kayyÄ±m olacak kiÅŸilerin ilin Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nca görevlendirileceÄŸi belirtildi.
Hürriyet'ten Fevzi KÄ±zÄ±lkoyun'un haberine göre; Bursa Emniyet AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Ahlak Büro ekipleri Adana, Mersin ve Ä°zmir’den Bursa’ya getirdikleri kadÄ±nlara fuhuÅŸ yaptÄ±ran ÅŸebekeye 6 aylÄ±k takibin ardÄ±ndan operasyon düzenledi. GözaltÄ±na alÄ±nan 14 ÅŸüpheliden 11’i tutuklandÄ±. Çetenin, kadÄ±nlarÄ± eskort siteleri üzerinden fuhuÅŸa zorladÄ±klarÄ± tespit edildi.
Çetenin iÅŸlettiÄŸi Adana’daki 2 geneleve de kayyÄ±m atanmasÄ±na hükmedildi.
Mahkeme kararÄ±yla 2 geneleve kayyÄ±m atanmasÄ±, Metin AkpÄ±nar’Ä±n baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± 'Döngel Kârhanesi’ sinema filmini akla getirdi. Filmde, genelev olan iÅŸletmeye Ankara’dan atama yapÄ±lmasÄ± ve atamanÄ±n ardÄ±ndan genelevin yüksek kâr elde etmesi konu ediliyordu. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 14:57