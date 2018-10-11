Cumartesi Anneleri Adalet NÃ¶betiâ€™ne destek verdi

Adalet NÃ¶betiâ€™nin 74â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±na destek veren Cumartesi Anneleri: Bizler adalet ararken, adalet arayanlarÄ±n yanÄ±nda kendimizi bulduk

Tutuklu avukatlar için her düzenlenen Adalet Nöbeti 74'ncüsü ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliye'sinde düzenlendi. Bu hafta eyleme Cumartesi Anneleri, DÄ°SK BasÄ±n Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Faruk Eren, CHP milletvekilleri Sezgin TanrÄ±kulu ile Aykut ErdoÄŸdu da destek verdi.

GeçtiÄŸimiz ay tahliye olan avukatlardan Yaprak Türkmen ilk olarak söz aldÄ±. Türkmen, tutukluluk süreçlerini anlattÄ±. Türkmen, yargÄ±nÄ±n siyasallaÅŸmasÄ±ndan bahsederek yargÄ±nÄ±n güvenliliÄŸini kaybettiÄŸini belirtti. HaftanÄ±n bir günü yapÄ±lan eylemlerinin küçümsenmemesi gerektiÄŸini belirten Türkmen, yaptÄ±klarÄ± adalet nöbetinin büyütülmesi gerektiÄŸinden bahsetti.



FotoÄŸraf: MA

‘ADALET ARAYANLARIN YANINDA BULDUK KENDÄ°MÄ°Z’

21 KasÄ±m 1980’de gözaltÄ±na alÄ±narak kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeÅŸi Ä°kbal Eren de, “Adalet ararken adalet arayanlarÄ±n yanÄ±nda bulduk kendimizi” diyerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. ÖldürüldüÄŸü belirtilen Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin konuÅŸan Eren, “KardeÅŸim 38 yÄ±l önce Gayrettepe Emniyetinde girdi ve bir daha çÄ±kmadÄ±. AynÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± gibi. CumhurbaÅŸkanÄ±n ‘Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’ya ne oldu’ dediÄŸi gibi biz de 38 yÄ±ldÄ±r sevdiklerimize ne olduÄŸunu soruyoruz. Hanife YÄ±ldÄ±z, ‘oÄŸluna ne oldu’ diye soruyor. Bizler 699 hafta sevdiklerimize ne oldu diye sorduk” dedi. Kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini aramanÄ±n suç sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekleyen Eren, “Sevdiklerimizin akÄ±betini sormak suç oldu. Galatasaray MeydanÄ± suç oldu ve yasaklandÄ±. Adalet saraylarÄ±nda adalet bulamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için Galatasaray’daydÄ±k. KeÅŸke bizi duysaydÄ±lar da biz orda oturmasaydÄ±k” diye ifade etti.

‘ASLA VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z’



FotoÄŸraf: MA

“38 yÄ±ldÄ±r aile 23 yÄ±ldÄ±r Cumartesi anneleri olarak sevdiklerimizin akÄ±betini arÄ±yoruz” diyen Eren, “DünyanÄ±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betini sorduÄŸu gibi bizlerde sevdiklerimizin akÄ±betinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye belirtti. Eren, “KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmak için bunlarÄ± söylemedim. Bunlar en doÄŸal haklar. Onun için diyoruz ki sizler nasÄ±l Ä±srarla Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± soruyorsanÄ±z, bizde Ä±srarla sormaya devam edeceÄŸiz. Ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bize söylemek zorundasÄ±nÄ±z” diye konuÅŸtu.

Eren, “Devleti sevdiklerimizin akÄ±betini açÄ±klamaya ve faillerin yargÄ±lanmasÄ± için adÄ±m atmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. BasÄ±n açÄ±klamalarÄ± yapmak hakkÄ±mÄ±zdÄ±r. Bu hakkÄ± çiÄŸnemek te suçtur. Biz asla vazgeçmeyeceÄŸiz. Galatasaray’dan duyurmak için Ä±srarcÄ± olacaÄŸÄ±z” diyerek herkesin kendi eylemlerine katÄ±lÄ±m için davet beklemeden gelmesini istedi.

Cumartesi Anneleri’nin davetini kabul eden avukatlar bu hafta Annelerin eylemine destek verecek. (MA)

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