KHK ile Ã§Ä±karÄ±lan Ege iÅŸÃ§ileri mahkeme ile iÅŸe geri dÃ¶nÃ¼yor

Ege Ãœniversitesinde kadroya geÃ§iÅŸte gÃ¼venlik ve arÅŸiv soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan iÅŸÃ§iler, aÃ§tÄ±klarÄ± davalar sonucunda iÅŸbaÅŸÄ± yapÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Kadroya geçiÅŸ sürecinde iÅŸten çÄ±karÄ±lan Ege Üniversitesi iÅŸçileri açtÄ±klarÄ± davalar sonucunda iÅŸbaÅŸÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Bölge Ä°dare Daireleri iÅŸçiler için tek tek iÅŸçiler lehine yürütmeyi durdurma kararÄ± verirken geride kalan az sayÄ± da iÅŸçinin yakÄ±n zamanda iÅŸbaÅŸÄ± yapmasÄ± bekleniyor.

Kamu kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçiler için çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararname ile birlikte ülke genelinde binlerce iÅŸçi Ege Üniversitesinde de 150'nin üzerinde iÅŸçi kadroya geçiÅŸ sürecinde güvenlik ve arÅŸiv soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Üniversitenin farklÄ± birimlerinde çalÄ±ÅŸan DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ ile Hak-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Hizmet-Ä°ÅŸ ve Öz Büro Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin karara karÅŸÄ± açmÄ±ÅŸ olduÄŸu ise sonuçlanmaya baÅŸladÄ±.

Åžimdiye kadar bir çok iÅŸçi yerel mahkeme iÅŸçiler için yürütmeyi durdurma kararÄ± verirken yürütmeyi durdurma kararÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan itirazlar ise yine iÅŸçilerin lehine sonuçlanÄ±yor. Son olarak Genel-Ä°ÅŸ üyesi 3 iÅŸçi için dava Ä°zmir Bölge Ä°dare Dava Daireleri yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan 54 Genel-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçinin ÅŸimdiye kadar 42'si mahkeme kararÄ± ile iÅŸbaÅŸÄ± yaparken geriye kalan 12 iÅŸçi için de benzer kararlarÄ±n çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Hak-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerle ilgili sayÄ±ya dair bilgi yokken benzer durumun onlar için de geçerli. Hak-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin de açmÄ±ÅŸ olduÄŸu davalar lehlerine sonuçlanÄ±yor.

'ANAYASANIN HÄ°ZMETE GÄ°RME MADDESÄ°NE AYKIRI'

Bölge idare daireleri, idarenin verdiÄŸi kararlarÄ±n Anayasa'nÄ±n 70. maddesinde düzenlenen 'Hizmete Girme' ile 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nun 48. maddesinde düzenlenen 'Devlet MemurluÄŸuna AlÄ±nacak KiÅŸilerde Aranan Genel Åžartlar' maddelerine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu aykÄ±rÄ±lÄ±k oluÅŸturduÄŸuna dair kanaat getirdi ve telefi güç zararlar doÄŸurmamasÄ± için de yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi. Ä°ÅŸçiler yaÅŸadÄ±klarÄ± maddi kayÄ±plarÄ±n karÅŸÄ±lanÄ±p karÅŸÄ±lanmayacaÄŸÄ± ise nihai kararÄ±n ardÄ±ndan kesinleÅŸecek.

'GEREKÇELER AZÄ°Z NESÄ°NLÄ°K'

YakÄ±n zamanda iÅŸbaÅŸÄ± yapan Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü Sekreteri Serpil YaÅŸar, eÅŸinin önceki evliliÄŸinden olan kÄ±zÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemler gerekçe gösterilerek iÅŸten çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ. Üstelik söz konusu eylemlerin gerçekleÅŸtiÄŸi esnada Serpil YaÅŸar, ÅŸimdiki eÅŸiyle evli bile deÄŸil. Gerekçe gösterilen eylem 2002'de yaÅŸanÄ±rken YaÅŸar 2012 yÄ±lÄ±nda evleniyor. 6 ay sonra iÅŸine geri dönen YaÅŸar "Çok büyük mücadeleler verdik. SÄ±nÄ±f bilincini, mücadele edersek neler kazanabileceÄŸimizi anladÄ±k. YüreÄŸim kÄ±rgÄ±n olarak mutluyum. HaksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±k, çevremiz bizden uzaklaÅŸtÄ±, 'terörist' damgasÄ± yedik. Buruk bir sevincim var. Sürekli emniyet baÅŸÄ±mÄ±zda idi, bir gün bile karÅŸÄ±mÄ±zda muhatap bulamadÄ±k. Kendimizi savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet ettik, suçlu isek yargÄ±layÄ±n, suçsuz isek iÅŸimizi geri verin dedik. Benim gerekçem ise dillere destan. Bütün gerekçeler Aziz Nesinlik ama benimki bir tÄ±k daha önde. ArkadaÅŸlarÄ±m içeri girmeden tam sevinci yaÅŸayamayacaÄŸÄ±z. OnlarÄ±n da döneceÄŸine yürekten inanÄ±yoruz" dedi.

'SUSSAYDIK HEM SUÇLU HEM Ä°ÅžSÄ°Z KALACAKTIK'

Ä°ÅŸçilerin üyesi olduÄŸu Genel-Ä°ÅŸ 7 Nolu Åžubenin Sekreteri ve aynÄ± zamanda iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerden bir olan Özgür Genç ise ÅŸunlarÄ± söyledi "SusmuÅŸ olsaydÄ±k ÅŸu anda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hem 'suçlu' hem de iÅŸsiz olarak yaÅŸamaya devam edecekti. Kendilerini aklayamayacaklardÄ±. Gerekçeler ise çok komedi idi. Üniversite 'sen bizimle çalÄ±ÅŸamazsÄ±n' dediÄŸi iÅŸçiler mahkeme kararÄ± ile iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±. Mevcut iktidar kendinden olmayanlara açlÄ±ÄŸa mahkum etti. Biz burada sesimizi çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için kamuoyu oluÅŸtu. DÄ±ÅŸarÄ±daki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z onurlarÄ±nÄ± korumak, suçsuzluklarÄ±nÄ± kanÄ±tlamak ve çalÄ±ÅŸma haklarÄ±na sahip çÄ±kmak için mücadele verdi. Bir kez daha hakkÄ±n verilmediÄŸini alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduk.

FotoÄŸraf: Evrensel

'KAPATILAN HASTANEDE DOÄžUM YAPMAK'

31 Mart günü iÅŸten çÄ±karÄ±lan Ege Üniversitesi iÅŸçileri 94 gün boyunca rektörlük karÅŸÄ±sÄ±nda oturma eylemi yaptÄ±. Oturma eylemi her hafta çarÅŸamba günü devam ediyor. Ä°ÅŸten çÄ±karmalar arasÄ±nda "KapatÄ±lan hastanede doÄŸum yapmak veya tedavi olmak", "KapatÄ±lan hastanede çocuÄŸunun staj yapmasÄ±", "KapatÄ±lan okullarda, üniversitelerde çocuÄŸunu (devlet desteÄŸiyle veya burslu) okutmak", "KapatÄ±lan kolejin futbol takÄ±mÄ±nda çocuÄŸunun maçlara çÄ±kmasÄ±", "KapatÄ±lan üniversitede yüksek lisans yapmak", "Bank Asya’da hesabÄ± olmak", "KapatÄ±lan dershanelerde veya el konulan fabrikalarda (Kimisi Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gönderildiÄŸi halde) iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸmak", "ÇocuÄŸunun Grup Yorum halk korosunda sahneye çÄ±kmasÄ±", "Annesinin Newroz'a katÄ±lmasÄ±" gibi skandal gerekçeler bulunuyordu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 14:17

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