YÄ±rcaâ€™da yeniden oluÅŸturulan zeytinlikte ilk hasat

YÄ±rcalÄ±lar, 4 yÄ±l Ã¶nce sÃ¶kÃ¼len zeytin aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n yerine yenilerini dikip, bÃ¼yÃ¼ttÃ¼, ilk hasadÄ± da yaptÄ±.

Taylan YILDIRIM

Manisa’nÄ±n Soma ilçesine baÄŸlÄ± YÄ±rca Mahallesi’nde, 4 yÄ±l önce termik santral yapÄ±lmasÄ± için 6 bin 666 zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n köklenmesine tepki gösteren köylülerin hukuk mücadelesi sonuç verdi, DanÄ±ÅŸtay, bu bölgeye santral yapÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± iptal etti. Aradan geçen sürede YÄ±rcalÄ±lar, sökülen zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n yerine yenilerini dikip, büyüttü, ilk hasat da yapÄ±ldÄ±. Zeytinler için yapÄ±lan mücadelenin sembol isimlerinden Emine Sezer, “Bir çocuÄŸu nasÄ±l büyüttüysek, bu zeytinlerin de kahrÄ±nÄ± çektik, çocuk gibi büyüttük, bu hale getirdik. Åžimdi zeytin elde ettiÄŸimiz için çok mutluyuz, aÄŸaçlarÄ±mÄ±z için aynÄ± mücadeleyi gerekirse yine veririm” dedi.

Soma’nÄ±n kÄ±rsal YÄ±rca Mahallesi’nde, 7 KasÄ±m 2014’te köylülerin direniÅŸine raÄŸmen termik santral kurulmasÄ± için Türkiye’deki en büyük zeytin aÄŸaç katliamlarÄ±ndan biri yapÄ±ldÄ±. Termik santral kurmak için izin alan firma, 2 otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iÅŸ makinelerini zeytinliklerin bulunduÄŸu bölgeye gönderdi. Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için nöbet tutan köylülere raÄŸmen, arazideki 6 bin 666 zeytin aÄŸacÄ± iÅŸ makineleriyle, üzerlerindeki ürünle birlikte köklendi. Binlerce zeytin aÄŸacÄ±nÄ±n kesilmesinin ardÄ±ndan DanÄ±ÅŸtay 6’ncÄ± Dairesi, aynÄ± gün ‘acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±’ için yürütmeyi durdurma kararÄ± verdi.

DANIÅžTAY TERMÄ°K SANTRAL Ä°ZNÄ°NÄ° Ä°PTAL ETTÄ°

Bu karar sonrasÄ±nda köylüler, firmanÄ±n bölgeyi çevrelediÄŸi tel örgütleri söküp arazilerine girdi. Yürütmeyi durdurma kararÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 1,5 ay sonra ise DanÄ±ÅŸtay 6’ncÄ± Dairesi, termik santral yapÄ±lacak alan için Bakanlar Kurulu’nun verdiÄŸi acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ± esastan iptal etti.

FotoÄŸraf: Taylan YÄ±ldÄ±rÄ±m-DHA) KÖYLÜLER O BÖLGEYE YENÄ°DEN HAYAT VERDÄ°

Zeytinleri için verdikleri mücadeleden zaferle çÄ±kan YÄ±rca köylüleri, arazilerini geri aldÄ±. Ä°ÅŸ makinelerinin savaÅŸ alanÄ±na çevirdiÄŸi arazideki 6 bin 666 zeytin aÄŸacÄ± köylüler tarafÄ±ndan toplandÄ±, bölge temizlendi. Arazi, yeniden düzenlendikten sonra binlerce yeni zeytin fidanÄ± dikildi. Aradan geçen 4 yÄ±lda bu zeytin fidanlarÄ±na, köylülerin ifadesiyle ‘çocuk gibi’ bakÄ±ldÄ±. Köylüler, zeytinlere bakÄ±m yaptÄ±, emek verdi, büyüttü, ürün elde edilecek hale getirdi. FidanlarÄ±n büyüyüp bu yÄ±l zeytin vermesiyle de YÄ±rcalÄ±lar, büyük mutlulukla ilk hasatlarÄ±nÄ± yaptÄ±. Dallardaki zeytinleri sevinçle topladÄ±.

FotoÄŸraf: Taylan YÄ±ldÄ±rÄ±m-DHA)

EN ÖNDE YÄ°NE EMÄ°NE TEYZE VARDI

YÄ±rca’da zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n iÅŸ makineleri tarafÄ±ndan sökülmesinden sonra hem firmaya hem de jandarma ekiplerine elindeki bastonuyla direnmeye çalÄ±ÅŸan, öncülük ettiÄŸi köylü kadÄ±nlarla birlikte yolu kapatan Emine Sezer, ilk hasatta da yine en önde yer aldÄ±. Zeytinleri büyük bir keyif ve heyecanla toplayan Sezer, “Ah oÄŸlum bu tarlalarda çok ÅŸey yaÅŸandÄ± o zaman. Kötü günler geçirdik. Zeytinleri yetiÅŸtirenler olarak çok üzüldük. Zorlu günler yaÅŸadÄ±k. Åžirket çalÄ±ÅŸanlarÄ± bir gece gelip bütün zeytinleri kÄ±rÄ±p geçirdi. Elimizi kolumuzu kÄ±rdÄ± geçirdi. Elimizden hepsini aldÄ±. 4 sene oldu, hiç ‘Sizin haliniz ne oldu?’ diyen yok” ifadelerini kullandÄ±. Büyük özveriyle zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ± yeniden yetiÅŸtirdiklerini anlatan Emine Sezer, “Tekrardan aÄŸaçlarÄ± diktik, sürdük, yetiÅŸtirdik. BunlarÄ± suladÄ±k, yeni doÄŸan çocuklarÄ±n nasÄ±l kahrÄ± olur yetiÅŸtirirsin, bu zeytinlerin de aynÄ± öyle kahrÄ± var iÅŸte. SuladÄ±k, çapaladÄ±k, sürdük, kaç kez sürdük buralarÄ±. Åžimdi mahsulleri hasat etmeye baÅŸladÄ±k. Çok mutluyuz ama yine de içimizde büyük korku var; yine gelirler, keserler, diye korkuyoruz. Zeytinler için yine direnirim, ölümüne uÄŸraÅŸÄ±rÄ±m, vazgeçmem. Çoluk çocuk biz buna bakÄ±yoruz. BaÅŸka gelirimiz yok, buradan gelir saÄŸlÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

Emine Sezer’in eÅŸi Mehmet Sezer de, “Çok olaylar yaÅŸadÄ±k bu topraklarda. Zeytinlerimizi kestirmemek için mücadelemizi gece gündüz verdik ama zeytinleri kÄ±rÄ±p geçirdiler. Zeytinleri diktiÄŸimiz zaman çocuktum. O aÄŸaçlarÄ±mÄ±zÄ± kÄ±rdÄ±lar, 50 yÄ±llÄ±k aÄŸaçlarÄ±mÄ±z vardÄ±. Åžimdi yeni aÄŸaçlarÄ±mÄ±za baktÄ±k, hasat yaptÄ±k. Zeytin topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için, aÄŸaçlarÄ±mÄ±zÄ± yetiÅŸtirdiÄŸimiz için mutluyuz” dedi. Ayten Sezer ise “Zeytinlerimizi büyüttük, hasada baÅŸladÄ±k. Tekrar onlarÄ± yetiÅŸtirdik ama ÅŸimdi buruk bir mutluluk yaÅŸÄ±yoruz” ifadelerini kullandÄ±.

YaÅŸananlardan dolayÄ± çok üzgün olduklarÄ±nÄ± belirten köylülerden AyÅŸe Ürüncü de ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz, ‘Santral kurulmasÄ±nÄ± istemiyoruz’ dedik, itiraz edince tarlalarÄ±mÄ±za sokmadÄ±lar. Bir gece kÄ±rdÄ±lar, hepsini bitirdiler. Ne meyve bÄ±raktÄ±lar ne zeytin. AsÄ±rlÄ±k aÄŸaçlarÄ± kÄ±rdÄ±lar, yaÅŸananlardan dolayÄ± çok üzgünüz. Çok mücadele ettik. Gece nöbetleri tuttuk. Biz zeytinlerimizi vermeyeceÄŸiz bunlara, bizim dede toraklarÄ±mÄ±z, buradan baÅŸka yerimiz yok. Biz buralarÄ± diÅŸimizle, tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zla ancak bu kadar yaptÄ±k ama maÄŸduruz. Hukuken verdiÄŸimiz mücadelemiz sürüyor.”

KÖY MUHTARI: MÜCADELEMÄ°Z SONUÇ VERDÄ°

Zeytin aÄŸaçlarÄ± için verilen mücadelenin önemli isimlerinden olan YÄ±rca MuhtarÄ± Mustafa AkÄ±n da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

“4 yÄ±l önce bu aylarda burada zeytin kesimi oldu. Köylü, zeytinlerini kestirmemek için mücadele etti. Köylüler 3,5 ay direndiler zeytinlerini kestirmemek için. DanÄ±ÅŸtay’da davamÄ±z vardÄ±. DanÄ±ÅŸtay’Ä±n yürütmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 7 KasÄ±m günü ÅŸirket, iÅŸ makineleriyle zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ± kökünden söktü, dümdüz etti. AralÄ±k ayÄ±nda da DanÄ±ÅŸtay termik santral yapÄ±lamayacaÄŸÄ± yönünde kesin kararÄ±nÄ± verdi. Åžirket buradan ayrÄ±ldÄ±. Hukuki sürecin tamamlanmasÄ±nÄ± bekledik. Gerekçeli karardan sonra köylüler kesilen zeytinlerinin yerine yenilerini dikti. Yüzde 80’i tamamlandÄ±, tekrar zeytin dikildi. Direnen köylülerin halen tazminat davalarÄ± devam ediyor. Bu davalarÄ±n sonuçlanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Köylüler burada 15 yÄ±llÄ±k gelirinden mahrum kaldÄ±. Zeytin hemen mahsul vermiyor. Bu sene zeytinlerimiz ilk mahsulünü vermeye baÅŸladÄ±. Tam randÄ±manlÄ± zeytin almamÄ±z için zamana ihtiyacÄ±mÄ±z var. EÄŸer o mücadele verilmeseydi burada termik santral bacalarÄ± dikilirdi. O zaman söyledim; Zeytincilik Kanunu ortada dururken burada termik santral yapmak mümkün olmazdÄ±. Zaten de olmadÄ±.” (Manisa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 14:34

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