Åžeker-Ä°ÅŸ SendikasÄ± BaÅŸkanÄ±, 1 milyon TL'ye makam aracÄ± aldÄ±

Kendisine deÄŸeri 1 milyon TL'yi bulan makam aracÄ± alan Åžeker-Ä°ÅŸ SendikasÄ±â€™nÄ±n BaÅŸkanÄ± Ä°sa GÃ¶k: Araba arÄ±zalandÄ±, mecbur kaldÄ±k, deÄŸerini bilmiyorum.

Åžeker-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n BaÅŸkanÄ± Ä°sa Gök, kendisine piyasada deÄŸeri 1 milyon TL’yi bulan bir makam aracÄ± aldÄ±. Gök, “Araba arÄ±zalandÄ±, mecbur kaldÄ±k aldÄ±k. Uzun yola gidiyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Hacer BoyacÄ±oÄŸlu’nun haberine göre; Åžeker iÅŸçilerinin örgütlendiÄŸi Åžeker-Ä°ÅŸ SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°sa Gök’ün makam aracÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Piyasa deÄŸeri 1 milyon lira olduÄŸu belirtilen lüks bir otomobil alÄ±ndÄ±.

Gök için alÄ±nan Audi marka A6 Sedan 3.0 Quattro marka aracÄ±n donanÄ±msÄ±z fiyatÄ± 138 bin 192 avro düzeyinde bulunuyor. Bu rakam TL bazÄ±nda 970 bin 318 liraya karÅŸÄ±lÄ±k geliyor. DonanÄ±m eklendikçe otomobilin fiyatÄ± yükseliyor.

RAKAMI BÄ°LMÄ°YORUM

Åžeker-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Ä°sa Gök, Hürriyet’in konuyla ilgili sorularÄ± üzerine, “KullandÄ±ÄŸÄ±m araç arÄ±zalandÄ±. Uzun yola gidiyoruz. Hem hÄ±zlÄ± hem de güvenli olmasÄ± gerekiyordu” diyerek araç alÄ±mÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Gök, “RakamÄ± bilmiyorum. ArkadaÅŸlar pazarlÄ±k yapÄ±p aldÄ±. Mercedes aldÄ±ÄŸÄ±nda da bir yÄ±ÄŸÄ±n dert oluyor, diÄŸer arabalarda da dert bitmiyor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 14:00

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