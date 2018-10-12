Petkim'de yaÅŸanan iÅŸ cinayetinde yaralanan 2 iÅŸÃ§i taburcu oldu

Ä°zmir AliaÄŸa'da faaliyet gösteren Petkim'de, bakÄ±m sÄ±rasÄ±nda üzerlerine elektrik panosu devrilmesi sonucu 43 yaÅŸÄ±ndaki Nihat AbaylÄ± isimli iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iÅŸ cinayetinde yaralanan diÄŸer 2 iÅŸçi hastanedeki tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi.

Petkim'de, meydana gelen iÅŸ cinayetinde, vinç kamyon ile taÅŸÄ±nmak istenen elektrik panosu üzerlerine düÅŸen iÅŸçilerden Nihat AbaylÄ±, Bülent Gönül ve Hünkar Gönül yaralandÄ±. YaralÄ± 3 iÅŸçi, ambulanslarla AliaÄŸa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan iÅŸçilerden baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbe nedeniyle durumu aÄŸÄ±r olan AbaylÄ±, doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. DiÄŸer 2 iÅŸçi ise tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi.

PETKÄ°M, YÜKLENÄ°CÄ° FÄ°RMAYI Ä°ÅžARET ETTÄ°

DHA'da yer alan habere göre, Petkim'den yapÄ±lan açÄ±klamada olayÄ±n, ÅŸirketlerinin planlÄ± bakÄ±m duruÅŸu (Turnaround) dÄ±ÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r devam eden, anahtar teslim olarak ihale edilen "Enerji santrali elektrik daÄŸÄ±tÄ±m sisteminin iyileÅŸtirilmesi yatÄ±rÄ±mÄ±na iliÅŸkin iÅŸler" kapsamÄ±nda iÅŸi üstlenen firma ile alt taÅŸeronunun yürüttüÄŸü iÅŸlerin yapÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana geldiÄŸi belirtilerek "Yüklenici firma, kendi sorumluluÄŸunda bulunan çalÄ±ÅŸma sahasÄ± ile ilgili olarak uyulmasÄ± gereken iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± güvenliÄŸi ve teknik emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. YaÅŸanan iÅŸ kazasÄ± konusunda ÅŸirketimizce de gerekli incelemeler hassasiyetle yapÄ±lmaktadÄ±r" denildi.

SIEMENS 'TAÅžERON' VURGUSU YAPTI

Yüklenici firma Siemens Türkiye tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da Petkim'de "Enerji santrali elektrik daÄŸÄ±tÄ±m sistemi iyileÅŸtirme yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n projelendirilmesi, ekipman temini ve montajÄ±" iÅŸinde bir taÅŸeron mühendislik ÅŸirketinden hizmet alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilip "TaÅŸeron mühendislik ÅŸirketi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n dün orta gerilim panolarÄ±nÄ± monte etmek üzere yerine koyarken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± elim kazada bir çalÄ±ÅŸan maalesef yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir. Kazada yaralanan iki çalÄ±ÅŸan ise taburcu olmuÅŸtur. Ä°lgili birimlerimiz kaza gerçekleÅŸtiÄŸi andan itibaren saÄŸlÄ±k ve emniyet görevlileriyle irtibata geçmiÅŸtir. KazanÄ±n nedenine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma adli makamlar tarafÄ±ndan devam etmektedir" ifadelerine ver verildi.

Öte yandan, Petkim'deki iÅŸ kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Nihat AbaylÄ±'nÄ±n Ä°zmir Adil TÄ±p Kurumu'ndaki otopsisinin sürdüÄŸü bildirildi.

SENDÄ°KA UYARMIÅžTI

Petkim’de gerçekleÅŸtirilecek bakÄ±m duruÅŸu öncesi patronun taÅŸeron iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rma talebine karÅŸÄ± Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile uyarÄ±larda bulunmuÅŸtu. Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay taÅŸeron çalÄ±ÅŸmanÄ±n iÅŸ güvenliÄŸi ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atan bir durum olduÄŸunu belirttiÄŸi açÄ±klamasÄ±nda: “Petkim genelinde lokal olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Bunlarla ilgili görüÅŸmeler devam ediyor. ÇözemediÄŸimiz sorunlardan birisi planlÄ± duruÅŸ dönemiyle ilgili. Biz bu süreçte her ÅŸeyden daha çok iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi kurallarÄ±na dikkat ederiz. Tüm Petkim çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak geçirdiÄŸimiz BakÄ±m DuruÅŸ’larÄ±nda üzerimize düÅŸen görevi yerine getirdik. BurasÄ± Petro-Kimya tesisi ve biz bu tesisin iÅŸçileri olarak bu sürecin ne anlama geldiÄŸini, hangi koÅŸullarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± en iyi bilenleriz. 1 Ekim’de baÅŸlayacak olan PLANLI BAKIM DURUÅžU’nda tüm birimlerde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maksimum sayÄ±da deÄŸerlendirilmesi gerekiyor. 30 yÄ±ldÄ±r bu böyle olmuÅŸtur. Yine böyle olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu iÅŸin çalÄ±ÅŸanlarÄ± bizlersek bakÄ±m planlarÄ± bizim üzerimizden yapÄ±lmalÄ±. Ä°ÅŸverene bunu ilettik. Åžimdi Petkim iÅŸvereni bu süreci dÄ±ÅŸarÄ±dan personel alarak çözmek istiyor. Bizim yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerde yan sanayiden destek alabilirsiniz ancak bizler bu sürecin önceliÄŸinde yer almadan farklÄ± bir yöntem izlenmesine izin vermeyeceÄŸiz.”demiÅŸti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Petrol-Ä°ÅŸ, baskÄ±yÄ± arttÄ±ran Petkim yÃ¶netimini uyardÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 15:44

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