Petkim'de iÅŸ cinayeti: 1â€™i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 kiÅŸi yaralÄ±

Ä°zmir'de, Petkim’de bakÄ±m sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ±nda 1 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 2 iÅŸçi yaralandÄ±.

Petkim’de bakÄ±m sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan kazada SÄ°EMENS’in taÅŸeron sirketi Karya Mühendislik’te çalÄ±ÅŸan 3 iÅŸçi, kamyonete baÄŸlÄ± vinç (calaska) ile malzeme taÅŸÄ±rken makinenin arÄ±za yapmasÄ±yla elektrik panosu iÅŸçilerin üzerine düÅŸtü.

Ä°ÅŸçiler Bülent Gönül, Hünkar Gönül ve Nihat AbaylÄ± yaralandÄ±. AliaÄŸa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan iÅŸçilerden Nihat AbaylÄ± kurtarÄ±lamadÄ±.

SENDÄ°KA UYARMIÅžTI

Petkim’de gerçekleÅŸtirilecek bakÄ±m duruÅŸu öncesi patronun taÅŸeron iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rma talebine karÅŸÄ± Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile uyarÄ±larda bulunmuÅŸtu. Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay taÅŸeron çalÄ±ÅŸmanÄ±n iÅŸ güvenliÄŸi ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atan bir durum olduÄŸunu belirttiÄŸi açÄ±klamasÄ±nda: “Petkim genelinde lokal olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Bunlarla ilgili görüÅŸmeler devam ediyor. ÇözemediÄŸimiz sorunlardan birisi planlÄ± duruÅŸ dönemiyle ilgili. Biz bu süreçte her ÅŸeyden daha çok iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi kurallarÄ±na dikkat ederiz. Tüm Petkim çalÄ±ÅŸanlarÄ± olarak geçirdiÄŸimiz BakÄ±m DuruÅŸ’larÄ±nda üzerimize düÅŸen görevi yerine getirdik. BurasÄ± Petro-Kimya tesisi ve biz bu tesisin iÅŸçileri olarak bu sürecin ne anlama geldiÄŸini, hangi koÅŸullarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± en iyi bilenleriz. 1 Ekim’de baÅŸlayacak olan PLANLI BAKIM DURUÅžU’nda tüm birimlerde çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maksimum sayÄ±da deÄŸerlendirilmesi gerekiyor. 30 yÄ±ldÄ±r bu böyle olmuÅŸtur. Yine böyle olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu iÅŸin çalÄ±ÅŸanlarÄ± bizlersek bakÄ±m planlarÄ± bizim üzerimizden yapÄ±lmalÄ±. Ä°ÅŸverene bunu ilettik. Åžimdi Petkim iÅŸvereni bu süreci dÄ±ÅŸarÄ±dan personel alarak çözmek istiyor. Bizim yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerde yan sanayiden destek alabilirsiniz ancak bizler bu sürecin önceliÄŸinde yer almadan farklÄ± bir yöntem izlenmesine izin vermeyeceÄŸiz.”demiÅŸti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Petrol-Ä°ÅŸ, baskÄ±yÄ± arttÄ±ran Petkim yÃ¶netimini uyardÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 17:06

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