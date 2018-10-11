MuÅŸ'ta Ã¶zelleÅŸtirilen pancar fabrikasÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã§iftÃ§i isyan etti

MuÅŸ'ta pancar Ã§iftÃ§ileri fabrikanÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesinden sonra geÃ§ilen randevulu sistemle maÄŸdur oldu. Ãœreticiler ÅŸirket yÃ¶netimine tepki gÃ¶sterdi.

ÖzelleÅŸtirildikten sonra ismi MuÅŸ Åžeker Üretim Sanayi A.Åž. olan MuÅŸ Åžeker FabrikasÄ±’na ÅŸeker pancarÄ± teslim etmeye gelen çiftçiler, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n aÄŸÄ±r ilerlediÄŸini belirterek eylem yaptÄ±. Fabrika bahçesinde traktör ve kamyonlarla yol kapatan çiftçiler, ÅŸirket yönetimine tepki gösterdi.

ÖZELLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ° BÖYLE OLDU!

MuÅŸ Åžeker Üretim Sanayi A.Åž.’de oluÅŸan pancar kuyruÄŸu çiftçileri çileden çÄ±kardÄ±. ÖzelleÅŸtikten sonra randevulu sisteme geçen fabrikada, iÅŸlerin yavaÅŸ ilerlediÄŸini öne süren çiftçiler, ÅŸirket yönetimine tepki gösterdi. Kendilerine randevu verilmesine raÄŸmen günlerdir beklediklerini belirten çiftçiler, pancar yüklü traktör ve kamyonlarla fabrika bahçesindeki yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±.

FotoÄŸraf: Nejdet ArmaÄŸan/DHA

'BU SÄ°STEMLE DEVAM EDERSE, ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N PANCARI TARLADA KALACAK'

Uzun kuyruklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu fabrika bahçesine toplanan çiftçiler, ÅŸirket yönetimine tepki gösterdi. Çiftçilerden Ceyhan DanÄ±ÅŸ, "OnlarÄ±n istediÄŸi ÅŸartlarda getirdiÄŸimiz halde, 48 saattir burada bekliyoruz. YukarÄ±daki bantlar boÅŸ durduÄŸu halde çalÄ±ÅŸma yapmÄ±yorlar. EÄŸer bu sistemle devam ederse, çiftçinin pancarÄ± tarlada kalacak. Pancarlarda en ufak bir çamur olduÄŸu zaman teslim almÄ±yorlar. YarÄ±n yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman pancarlarÄ±n tamamÄ± çamurlu olacak ve hiçbirimizin mahsulünü teslim almayacaklar. EÄŸer özelleÅŸmiÅŸse ve randevulu sisteme geçilmiÅŸse, bizi zamanÄ±nda göndersinler. Bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸamÄ±yoruz, biz maÄŸdur oluyoruz. 210 dönüm alanda pancar ekmiÅŸim, bana daha randevu verilmemiÅŸ. Memleketin hava ÅŸartlarÄ± ortada. 11’inci aydan sonra pancar sökümü yapÄ±lmaz. Çiftçinin pancarÄ± tarlada kaldÄ±ÄŸÄ± zaman ne yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Nejdet ArmaÄŸan/DHA

'ÖNCEDEN BU SORUNLAR YAÅžANMIYORDU'

Daha önce böyle bir sorun yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ekrem Erikli ise “Ben ÅŸu ana kadar böyle bir sistem görmedim. Milleti periÅŸan ettiler. ÇavuÅŸlara söylüyoruz, yetkililere söylüyoruz ama bir sonuç alamÄ±yoruz. 4 bine yakÄ±n çiftçimiz var bu çiftçilerimiz maÄŸdur durumda. Geçen yÄ±l burada 4 bant çalÄ±ÅŸÄ±rken, bu yÄ±l tek bant çalÄ±ÅŸÄ±yor. Dünden beri burada bekliyoruz, aç susuz bekliyoruz” dedi. (MuÅŸ/DHA)

FotoÄŸraf: Nejdet ArmaÄŸan/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 12:59

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