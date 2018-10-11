7 kÃ¶mÃ¼r sahasÄ± Ã¶zel sektÃ¶re aÃ§Ä±lÄ±yor

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, 7 kÃ¶mÃ¼r sahasÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirmeye aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu (TTK) alanlarÄ±nda yÄ±llÄ±k ek 3 milyon ton, Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri (TKÄ°) alanlarÄ±nda ise ek 15.6 milyon ton kömür üretileceÄŸini belirterek, “TKÄ° ruhsatlarÄ±nda 25 ila 30 yÄ±llÄ±k projeyle 72.3 milyar liralÄ±k yerli kömür ekonomiye kazandÄ±rÄ±lacak." dedi.

Bakan Dönmez, söz konusu dönemde kömür sahalarÄ±ndan kamuya 21 milyar lira gelir akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, devredilen kömür sahalarÄ±nda özel sektörün ise 15.500 kiÅŸilik istihdam saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bakan Dönmez, TTK’nÄ±n ruhsat alanlarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 203 milyon tonluk bir üretim sahasÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ±lara açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, böylece sözleÅŸme süresi boyunca 25 milyar liralÄ±k ithal kömür ikamesi saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 12:41

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