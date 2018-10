KHK maÄŸduru milletvekilleri: Meclisâ€™ten Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyoruz

KHK ile ihraç edilen HDP, CHP ve Saadet Partisi’nden milletvekilleri, KHK’le ihraç edilenlerin sorunlarını Meclise taşıdı.

OHAL döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen HDP, CHP ve Saadet Partisi’nden milletvekilleri, Meclis’te ortak açıklama yaptı. Vekiller hafta başında KHK mağdurlarıyla bir araya gelmişti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP milletvekilleri Habip Eksik ve Muazzez Orhan ile Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın katıldığı ortak açıklamayı, KHK’lerle ihraç edilen 10 milletvekili adına HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu yaptı.

Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilenlerin sorunlarını 25 maddede sıraladı. Meclis’ten çözüm beklediklerini belirten Gergerlioğlu, 32 KHK ile 134 bin 207 kişinin pasaportuna el konularak ihraç edildiğini, haksız şekilde işlerinden olduklarını ve toplumsal hayatta sorun yaşadıklarını hatırlattı.

‘OHAL KOMİSYONU KALDIRILMALI’

On yılları bulan yargı süreci nedeniyle eleştirilen OHAL Komisyonu’na dair konuşan Gergerlioğlu, “Hakkında soruşturma hiç açılmayanlar, mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHK mağdurları işlerine hemen iade edilmelidir. Mağdur olan yurttaşlara maddi ve manevi hak iadesi yapılmalıdır. OHAL Komisyonu hukuki bir değerlendirme yapmaktan ziyade ihlalleri araştıran bir kurum durumundadır. Bu sebeple bir an önce Meclis’te uzlaşı ile bir çözüm geliştirilmeli ve OHAL Komisyonu’nun yoğunluğu azaltılmalı hatta komisyon tamamen kaldırılmalıdır” dedi.

Gergerlioğlu, kamudan ihraç olan eğitimcilerin özel sektördeki eğitim kurumlarında çalışmalarının önüne geçildiğini hatırlatarak, “Bir an önce hakkında soruşturma hiç açılmayan, takipsizlik veya beraat alan KHK mağdurları özel eğitim kurumlarında da çalışabilmelidir” çağrısı yaptı. Gergerlioğlu, şöyle devam etti: “KPSS sınavlarında yakını KHK ile ihraç edilenlere yazılı sınavda yüksek not alsa da mülakatta düşük not verildiği şikayetleri çok yoğun olarak tarafımıza iletilmektedir. Suçun şahsiliğini yok sayan bu uygulama kaldırılmalı ve bütün mülakatların daha şeffaf olması sağlanmalıdır.”

‘EĞİTİM HAKKI ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI’

KHK mağdurlarına ve ailelerine yönelik pasaport yasağının devam ettiğini belirten Gergerlioğlu, “Binlerce bilim insanı yurtdışındaki üniversitelerden çağrıldığı halde tahdit sebebiyle gidememektedir. Biz milletvekillerinin bile devam eden pasaport tahditlerinin kaldırılması için derhal Meclis’in sorumluluk alması gerekmektedir. KHK mağduru öğrenciler pasaportları iptal edildiği için yurtdışındaki eğitimlerine devam edememektedirler. KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin aynı üniversitede başka bölüme öğrenci olarak kaydı yapılmamaktadır. Asistan olup ihraç olan hekimler de kazanılmış hak olan asistanlık eğimine devam edememektedir. Eğitim hakkının önündeki bu engeller derhal kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

AYRIMCI UYGULAMALAR

Gergerlioğlu, KHK’yle ihraç edilenlerin ayrımcı uygulamalara maruz kaldığını belirtti. KHK mağdurlarının sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımları verilmediği şikayetleri aldıklarını belirten Gergerlioğlu, “Ne yazık ki ihraç olan ve evlerine artık gelir getiremeyen KHK mağdurları, sosyal devletin gereği olan yardımlardan yararlanamamaktadır” dedi.

Gergerlioğlu, şunları söyledi: “KHK’yle ihraç edilen lisans mezunları ayrımcı bir uygulama ile askerliklerini uzun dönem yapma zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. Bu ayrımcı uygulama derhal kaldırılmalıdır. KHK mağdurları hekimliği ve iş güvenliği sınavlarını kazandıkları halde bazılarının belgeleri halen verilmemektedir. Bu konuda büyük mağduriyetler yaşanmaktadır. İhraç doktorlar özel sektörde çalışma imkanı bulabiliyorken KHK mağduru hukukçulara avukatlık stajı yaptırılmamakta ve avukatlık ruhsatları verilmemektedir. Pek çok değerli akademisyenin makaleleri bilimsel dergilerden çıkartılmaktadır. Bilime büyük bir darbe vuran bu uygulamanın kaldırılması gerekmektedir.”

İBRAHİM KABOĞLU: BU SUÇTUR

Ardından konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, OHAL ilanı ve KHK’leri yasal dayanakları üzerinden incelediklerini ve genellikle OHAL KHK’lerinin ve uygulamalarının anayasaya tamamen aykırı olduğunu saptadıklarını söyledi. OHAL’ın artık yürürlükte olmadığını hatırlatan Kaboğlu, “OHAL’de alınan önlemler kaldırılmalı. 32 KHK’nin büyük kısmı Anayasa’ya aykırıdır. Uygulamalar ise o KHK’lere bile aykırıdır. Orada yer almayan yasağı icat edemezsiniz. Bu suçtur” dedi.

CİHANGİR İSLAM: SUÇLU DEĞİLİZ

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise, milletvekili olarak diplomatik pasaportları olmasına karşın yurtdışına çıkış yasakları bulunduğuna dikkat çekti. İslam, “KHK mağdurlarının birçoğu af istemiyor, çünkü suçlu değiliz ki af isteyelim. Bizim önerdiğimiz af değil. Benim çarem bir ‘yok say yasası’ gibi yasa çıkmalı. Kanıtlanmış suçu olanlar dışındakiler için bu olayı yok sayan, geçmişteki kayıpları ödeyen ve kaldığı yerden olayları devam ettiren bir tutum içine girilmelidir” diye konuştu. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 14:25

