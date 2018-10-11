KHK maÄŸduru milletvekilleri: Meclisâ€™ten Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyoruz

KHK ile ihraÃ§ edilen HDP, CHP ve Saadet Partisiâ€™nden milletvekilleri, KHKâ€™le ihraÃ§ edilenlerin sorunlarÄ±nÄ± Meclise taÅŸÄ±dÄ±.

OHAL döneminde çÄ±kartÄ±lan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen HDP, CHP ve Saadet Partisi’nden milletvekilleri, Meclis’te ortak açÄ±klama yaptÄ±. Vekiller hafta baÅŸÄ±nda KHK maÄŸdurlarÄ±yla bir araya gelmiÅŸti.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°brahim KaboÄŸlu, HDP milletvekilleri Habip Eksik ve Muazzez Orhan ile Saadet Partisi Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam’Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak açÄ±klamayÄ±, KHK’lerle ihraç edilen 10 milletvekili adÄ±na HDP Kocaeli Milletvekili Faruk GergerlioÄŸlu yaptÄ±.

GergerlioÄŸlu, KHK ile ihraç edilenlerin sorunlarÄ±nÄ± 25 maddede sÄ±raladÄ±. Meclis’ten çözüm beklediklerini belirten GergerlioÄŸlu, 32 KHK ile 134 bin 207 kiÅŸinin pasaportuna el konularak ihraç edildiÄŸini, haksÄ±z ÅŸekilde iÅŸlerinden olduklarÄ±nÄ± ve toplumsal hayatta sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

‘OHAL KOMÄ°SYONU KALDIRILMALI’

On yÄ±llarÄ± bulan yargÄ± süreci nedeniyle eleÅŸtirilen OHAL Komisyonu’na dair konuÅŸan GergerlioÄŸlu, “HakkÄ±nda soruÅŸturma hiç açÄ±lmayanlar, mahkemelerden veya savcÄ±lÄ±ktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHK maÄŸdurlarÄ± iÅŸlerine hemen iade edilmelidir. MaÄŸdur olan yurttaÅŸlara maddi ve manevi hak iadesi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. OHAL Komisyonu hukuki bir deÄŸerlendirme yapmaktan ziyade ihlalleri araÅŸtÄ±ran bir kurum durumundadÄ±r. Bu sebeple bir an önce Meclis’te uzlaÅŸÄ± ile bir çözüm geliÅŸtirilmeli ve OHAL Komisyonu’nun yoÄŸunluÄŸu azaltÄ±lmalÄ± hatta komisyon tamamen kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

GergerlioÄŸlu, kamudan ihraç olan eÄŸitimcilerin özel sektördeki eÄŸitim kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önüne geçildiÄŸini hatÄ±rlatarak, “Bir an önce hakkÄ±nda soruÅŸturma hiç açÄ±lmayan, takipsizlik veya beraat alan KHK maÄŸdurlarÄ± özel eÄŸitim kurumlarÄ±nda da çalÄ±ÅŸabilmelidir” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. GergerlioÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: “KPSS sÄ±navlarÄ±nda yakÄ±nÄ± KHK ile ihraç edilenlere yazÄ±lÄ± sÄ±navda yüksek not alsa da mülakatta düÅŸük not verildiÄŸi ÅŸikayetleri çok yoÄŸun olarak tarafÄ±mÄ±za iletilmektedir. Suçun ÅŸahsiliÄŸini yok sayan bu uygulama kaldÄ±rÄ±lmalÄ± ve bütün mülakatlarÄ±n daha ÅŸeffaf olmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.”

‘EÄžÄ°TÄ°M HAKKI ÖNÜNDEKÄ° ENGELLER KALDIRILMALI’

KHK maÄŸdurlarÄ±na ve ailelerine yönelik pasaport yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten GergerlioÄŸlu, “Binlerce bilim insanÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki üniversitelerden çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde tahdit sebebiyle gidememektedir. Biz milletvekillerinin bile devam eden pasaport tahditlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için derhal Meclis’in sorumluluk almasÄ± gerekmektedir. KHK maÄŸduru öÄŸrenciler pasaportlarÄ± iptal edildiÄŸi için yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki eÄŸitimlerine devam edememektedirler. KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin aynÄ± üniversitede baÅŸka bölüme öÄŸrenci olarak kaydÄ± yapÄ±lmamaktadÄ±r. Asistan olup ihraç olan hekimler de kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak olan asistanlÄ±k eÄŸimine devam edememektedir. EÄŸitim hakkÄ±nÄ±n önündeki bu engeller derhal kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

AYRIMCI UYGULAMALAR

GergerlioÄŸlu, KHK’yle ihraç edilenlerin ayrÄ±mcÄ± uygulamalara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KHK maÄŸdurlarÄ±nÄ±n sosyal yardÄ±mlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸma yardÄ±mlarÄ± verilmediÄŸi ÅŸikayetleri aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten GergerlioÄŸlu, “Ne yazÄ±k ki ihraç olan ve evlerine artÄ±k gelir getiremeyen KHK maÄŸdurlarÄ±, sosyal devletin gereÄŸi olan yardÄ±mlardan yararlanamamaktadÄ±r” dedi.

GergerlioÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: “KHK’yle ihraç edilen lisans mezunlarÄ± ayrÄ±mcÄ± bir uygulama ile askerliklerini uzun dönem yapma zorunluluÄŸu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±rlar. Bu ayrÄ±mcÄ± uygulama derhal kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. KHK maÄŸdurlarÄ± hekimliÄŸi ve iÅŸ güvenliÄŸi sÄ±navlarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± halde bazÄ±larÄ±nÄ±n belgeleri halen verilmemektedir. Bu konuda büyük maÄŸduriyetler yaÅŸanmaktadÄ±r. Ä°hraç doktorlar özel sektörde çalÄ±ÅŸma imkanÄ± bulabiliyorken KHK maÄŸduru hukukçulara avukatlÄ±k stajÄ± yaptÄ±rÄ±lmamakta ve avukatlÄ±k ruhsatlarÄ± verilmemektedir. Pek çok deÄŸerli akademisyenin makaleleri bilimsel dergilerden çÄ±kartÄ±lmaktadÄ±r. Bilime büyük bir darbe vuran bu uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir.”

Ä°BRAHÄ°M KABOÄžLU: BU SUÇTUR

ArdÄ±ndan konuÅŸan CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°brahim KaboÄŸlu, OHAL ilanÄ± ve KHK’leri yasal dayanaklarÄ± üzerinden incelediklerini ve genellikle OHAL KHK’lerinin ve uygulamalarÄ±nÄ±n anayasaya tamamen aykÄ±rÄ± olduÄŸunu saptadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. OHAL’Ä±n artÄ±k yürürlükte olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KaboÄŸlu, “OHAL’de alÄ±nan önlemler kaldÄ±rÄ±lmalÄ±. 32 KHK’nin büyük kÄ±smÄ± Anayasa’ya aykÄ±rÄ±dÄ±r. Uygulamalar ise o KHK’lere bile aykÄ±rÄ±dÄ±r. Orada yer almayan yasaÄŸÄ± icat edemezsiniz. Bu suçtur” dedi.

CÄ°HANGÄ°R Ä°SLAM: SUÇLU DEÄžÄ°LÄ°Z

Saadet Partisi Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam ise, milletvekili olarak diplomatik pasaportlarÄ± olmasÄ±na karÅŸÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaklarÄ± bulunduÄŸuna dikkat çekti. Ä°slam, “KHK maÄŸdurlarÄ±nÄ±n birçoÄŸu af istemiyor, çünkü suçlu deÄŸiliz ki af isteyelim. Bizim önerdiÄŸimiz af deÄŸil. Benim çarem bir ‘yok say yasasÄ±’ gibi yasa çÄ±kmalÄ±. KanÄ±tlanmÄ±ÅŸ suçu olanlar dÄ±ÅŸÄ±ndakiler için bu olayÄ± yok sayan, geçmiÅŸteki kayÄ±plarÄ± ödeyen ve kaldÄ±ÄŸÄ± yerden olaylarÄ± devam ettiren bir tutum içine girilmelidir” diye konuÅŸtu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 14:25

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