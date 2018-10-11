KHK ile ihraÃ§ edilen milletvekilleri KHK maÄŸdurlarÄ±yla TBMM'de buluÅŸtu

OHAL KHKâ€™si ile ihraÃ§ edilen 10 milletvekili, KHK maÄŸdurlarÄ±yla mecliste toplantÄ± yaptÄ±.

OHAL KHK’si ile ihraç edilen ve 24 Haziran seçimleriyle meclise giren 10 milletvekili, KHK maÄŸdurlarÄ±yla TBMM'de toplantÄ± yaptÄ±. ToplantÄ±ya katÄ±lan KHK maÄŸdurlarÄ±ndan biri olan EÄŸitim Sen Zonguldak Åžube Sekreteri Ä°smet Akyol toplantÄ±ya dair bilgi verdi.

Akyol "ToplantÄ±da sorgusuz, sualsiz hukuksuzca ihraç edildiÄŸimizi, takipsizlik kararÄ± verilen ve haklarÄ±nda herhangi bir yargÄ± kararÄ± bulunmayan KHK maÄŸdurlarÄ±nÄ±n göreve baÅŸlatÄ±lmasÄ± için TBMM'de duzenleme yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirttik. Bir kÄ±sÄ±m ihraçlara gerekçe gösterilen 'kurum kanaati', 'sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±' ve 'istihbari bilgi'nin hangi hukuki bilgi ve belgelere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini, OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun çok yavaÅŸ çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve göreve iade ya da red kararlarÄ±nda hangi kriterlerin dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸvuru dosyalarÄ±nÄ±n hangi sÄ±raya göre sonuçlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±n bilinmediÄŸini belirttik." ifadelerini kullandÄ±.

Akyol, Ä°hraç edilenlerin milletvekili TBMM BaÅŸkanÄ± ya da bakan olabilmesinin önünde herhangi bir yasal engel olmamasÄ± ile KHK maÄŸdurlarÄ±nÄ±n göreve baÅŸlatÄ±lmamasÄ±nÄ±n arasÄ±nda büyük bir çeliÅŸki olduÄŸunu ifade ederek "KHK'li Vekiller sorunlarÄ± hem Meclis’te gündeme getireceklerini hem de ilgili kurumlarla temasa geçerek çözüm yollarÄ± arayacaklarÄ±nÄ± belirttiler. Milletvekilleri, 11 Ekim PerÅŸembe günü TBMM'de ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek sorunlarÄ± ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaÅŸacaklar. ToplantÄ±da sürekli iletiÅŸim içinde bulunulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KHK maÄŸdurlarÄ± olarak EÄŸitimden Sorumlu CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rm Kaya ile de bir toplantÄ± yaptÄ±k." dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 12:23

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