Berkay'Ä±n burnunu kÄ±ran Arda Turan: Sinirlendim, kafayÄ± koydum

ÅžarkÄ±cÄ± Berkay'Ä± darbeden ve eÅŸini taciz ettiÄŸi iddia edilen Arda Turan: 'EÄŸer bu iftiraya inanÄ±yorsan bana sÄ±k' dedim.

Futbolcu Arda Turan önceki gece bir eÄŸlence mekanÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay’Ä±n burnunu kÄ±rdÄ±. Arda Turan'Ä±n ayrÄ±ca Berkay'Ä±n eÅŸi Özlem Ada Åžahin’i taciz ettiÄŸi iddia edildi. Arda Turan taciz iddiasÄ±nÄ± redderek, "Sinirlendim, kafayÄ± koydum" dedi.

Futbolcu Arda Turan, bir mekanda Berkay’a kafa attÄ± ve burnunu kÄ±rdÄ±. YaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan Berkay’Ä±n eÅŸi Özlem Ada Åžahin sözlü tacize maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Özlem Åžahin, “Arda yanÄ±ma gelip, kulaÄŸÄ±ma eÄŸildi. ‘Evli olmasam seni kaçÄ±rmazdÄ±m’ dedi. Berkay bunu gördü. AralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. EÅŸim bana döndüÄŸü sÄ±rada Arda kafa attÄ±” dedi.

Teve2'deki 2. sayfa programÄ±na konuÅŸan Arda Turan ise olayÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"O hanÄ±mefendi ve arkadaÅŸlarÄ± yan masamÄ±zda eÄŸleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanÄ±ma gelip 'Kaptan seninle yarÄ±n görüÅŸelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuÅŸalÄ±m' dedim. Önce ÅŸakalaÅŸÄ±yor sandÄ±m. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayÄ± koydum.

O ana kadar neden kavga ettiÄŸimizi bile bilmiyordum. OlayÄ±n detaylarÄ±nÄ± AslÄ±han'dan öÄŸrendim. Onu da Özlem aramÄ±ÅŸ. DuyduklarÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke oldum.

Berkay'Ä±n eÅŸiyle aramÄ±zda hiçbir sohbet olmadÄ±.

Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karÄ±sÄ±na, kÄ±zÄ±na bakmam. EÄŸer bu iftiraya inanÄ±yorsan bana sÄ±k' dedim. Hastanede 'bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olmuÅŸ' dedik. EÅŸiyle ve Berkay ile sarÄ±larak, helalleÅŸerek ayrÄ±ldÄ±k.

Sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda Berkay ve eÅŸinin bu açÄ±klamalarÄ±nÄ± okudum."

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, futbolcu Arda Turan ile ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay arasÄ±nda yaÅŸanan kavgayla iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturmanÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay'Ä±n eÅŸinin ÅŸikayetçi üzerine baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda taraflarÄ±n ifadeye çaÄŸrÄ±lmasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Arda Turan, â€˜AdamlÄ±kâ€™, â€˜Metinlikâ€™â€¦

Arda Turan'Ä±n bir garip hikÃ¢yesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 12:24

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