Berkay'Ä±n burnunu kÄ±ran Arda Turan emniyette ifade verdi

ÅžarkÄ±cÄ± Berkay'Ä± darbeden ve Berkay'Ä±n eÅŸini taciz ettiÄŸi iddia edilen Arda Turan, ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Medipol BaÅŸakÅŸehirli futbolcu Arda Turan, ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay Åžahin ile kavgasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gittiÄŸi hastanede tabancasÄ±nÄ±n ateÅŸ almasÄ± nedeniyle emniyete ifade vermeye gitti.

Arda Turan, eÄŸlence mekanÄ±nda burnunu kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Berkay'Ä±n tedavi için gittiÄŸi Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda gitti. Ä°kilinin Check-up servisi önünde tekrar tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bu sÄ±rada Arda Turan'Ä±n silahÄ±nÄ±n ateÅŸ aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Konuyla ilgili BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Turan ifade vermek üzere AsayiÅŸ Büro AmirliÄŸi'ne geldi. Turan'Ä±n ifade iÅŸlemleri devam ediyor. Polis, ifade sonrasÄ±nda savcÄ±yla görüÅŸecek. EÄŸer savcÄ± "mevcutlu getirin" derse Turan hakkÄ±nda gözaltÄ± iÅŸlemi yapÄ±lacak. Turan geceyi emniyette geçirecek. SavcÄ± ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± da isteyebilecek.

ÅžARKICI BERKAY ÅžAHÄ°N'Ä°N AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Berkay'Ä±n avukatÄ± AyÅŸegül Mermer, konuyla ilgili bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Mermer, çeÅŸitli iddialarla gündeme gelen olaya iliÅŸkin müvekkilinin ÅŸu ana kadarki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n geçerli olduÄŸunu söyledi. Arda Turan'Ä±n, Berkay'Ä±n tedavi olduÄŸu hastanede üzerindeki silahÄ± birkaç el ateÅŸlediÄŸini ve konunun adli makamlara intikal ettiÄŸini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun ÅŸu sÄ±ralarda emniyette ifade verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. (DHA)

NE OLMUÅžTU?

Futbolcu Arda Turan’Ä±n Emirgan’da bir eÄŸlence mekanÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay ile kavga ederek burnunu kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± üzerine Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± Berkay’Ä±n eÅŸinin ÅŸikayetçi olmasÄ± üzerine soruÅŸturma baÅŸlatan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± inceleme baÅŸlattÄ±.

Ä°ddiaya göre, Ä°stanbul Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli kalsÄ±n’da popçu Berkay ile eÅŸi Özlem Ada Åžahin eÄŸleniyordu. Yan masada ise BaÅŸakÅŸehirli Arda Turan, Trabzonsporlu Burak YÄ±lmaz ve bir grup oturuyordu. Berkay bir ara dÄ±ÅŸarÄ±dayken Arda Turan, Özlem Ada Åžahin’in yanÄ±na gidip “Ne kadar güzelsin, bekar olsam seni kaçÄ±rmazdÄ±m” dedi. Özlem Ada Åžahin, Arda Turan’a ”Ne diyorsun sen, kendine gel” dedi. EÅŸi, Berkay geldiÄŸinde de her ÅŸeyi anlattÄ±. Berkay, Arda’ya gidip ”EÅŸimi eve bÄ±rakÄ±p döneceÄŸim. Bir yere ayrÄ±lma, erkek erkeÄŸe konuÅŸalÄ±m” dedi. Arda, “HayÄ±rdÄ±r ne konuÅŸacaÄŸÄ±z” dedi, sonra da Berkay’a kafa attÄ±. Burnu kÄ±rÄ±lan Berkay hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Arda, iddiaya göre daha sonra hastaneye gitti. YanÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± silahÄ± Berkay’a uzatÄ±p “Öldür beni, çok piÅŸmanÄ±m” dedi.

ARDA TURAN OLAYI ANLATTI

Teve2'deki 2. sayfa programÄ±na konuÅŸan Arda Turan ise olayÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"O hanÄ±mefendi ve arkadaÅŸlarÄ± yan masamÄ±zda eÄŸleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanÄ±ma gelip 'Kaptan seninle yarÄ±n görüÅŸelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuÅŸalÄ±m' dedim. Önce ÅŸakalaÅŸÄ±yor sandÄ±m. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayÄ± koydum.

O ana kadar neden kavga ettiÄŸimizi bile bilmiyordum. OlayÄ±n detaylarÄ±nÄ± AslÄ±han'dan öÄŸrendim. Onu da Özlem aramÄ±ÅŸ. DuyduklarÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke oldum.

Berkay'Ä±n eÅŸiyle aramÄ±zda hiçbir sohbet olmadÄ±.

Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karÄ±sÄ±na, kÄ±zÄ±na bakmam. EÄŸer bu iftiraya inanÄ±yorsan bana sÄ±k' dedim. Hastanede 'bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olmuÅŸ' dedik. EÅŸiyle ve Berkay ile sarÄ±larak, helalleÅŸerek ayrÄ±ldÄ±k. Sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda Berkay ve eÅŸinin bu açÄ±klamalarÄ±nÄ± okudum" (HABER MERKEZÄ°)

Arda Turan, â€˜AdamlÄ±kâ€™, â€˜Metinlikâ€™â€¦

Arda Turan'Ä±n bir garip hikÃ¢yesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 19:58

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