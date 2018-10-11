AÄŸustos ayÄ± cari aÃ§Ä±k verileri aÃ§Ä±klandÄ±

Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± AÄŸustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verdiÂ

Cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± AÄŸustos ayÄ±nda, 2 milyar 592 milyon dolar ile 2015 Eylül ayÄ±ndan bu yana ilk kez cari açÄ±k verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) tarafÄ±ndan AÄŸustos 2018 dönemine iliÅŸkin ödemeler dengesi verileri açÄ±klandÄ±.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, geçen yÄ±lÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda 923 milyon dolar açÄ±k veren cari iÅŸlemler hesabÄ±, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylÄ±k cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ± 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

AltÄ±n ve enerji dÄ±ÅŸÄ±ndaki cari iÅŸlemler hesabÄ± da, geçen yÄ±lÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda 2 milyar 438 milyon dolar fazladan, 5 milyar 109 milyon dolar fazlaya yükseldi.

Merkez BankasÄ±'na göre, "Cari iÅŸlemler hesabÄ±nÄ±n fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi" ve aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± turizm gelirlerinden oluÅŸan "hizmetler dengesinden kaynaklanan net giriÅŸlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi" etkili oldu. (HABER MERKEZÄ°)

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