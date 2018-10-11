Ä°stismar tepkisi Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± giriÅŸimine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaÅŸÄ±ndaki N.D. isimli kÄ±z çocuÄŸunun 10 kiÅŸinin tecavüzüne maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Ä°stismar N.D. adlÄ± kÄ±z çocuÄŸunun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bir arkadaÅŸÄ±na anlatmasÄ±yla ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°hbar üzerine emniyet güçleri olaya karÄ±ÅŸan 10 kiÅŸiyle ilgili gözaltÄ± iÅŸlemi baÅŸlattÄ±. Polis, ÅŸüphelilerden 5’ini yakalayÄ±p gözaltÄ±na alÄ±rken diÄŸer 5 kiÅŸinin henüz yakalanamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Cinsel istismarda bulunan kiÅŸilerin Suriyeli olduÄŸunun ilçede duyulmasÄ± üzerine bazÄ± kiÅŸiler KaymakamlÄ±k binasÄ± önünde toplanmaya baÅŸladÄ±. KaymakamlÄ±k binasÄ± önünde toplanan grup gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n kendilerine verilmesini istedi. Gerilimin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± ilçede istismara dönük tepki kÄ±sa sürede tüm Suriyeli mültecilerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimine dönüÅŸtü. Ä°lçede yaÅŸanabilecek olasÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayÄ±da polis ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi.

30 SURÄ°YELÄ° AÄ°LE Ä°LÇE DIÅžINA ÇIKARILDI

Kale KaymakamÄ± Murat GüneÅŸ ve Kale Belediye Mehmet Salih SaÄŸÄ±nç, KaymakamlÄ±k önünde toplananlara seslenerek "Tüm Suriyelileri gönderdik" dedi. Ä°lçede gerginlik devam ederken, Kale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilçe genelinde yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 12:16

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