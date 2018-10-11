Kulis: CHP Ä°stanbul iÃ§in Coca-Cola eski CEOâ€™su Muhtar Kent'i dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi adayÄ± olarak Coca-Colaâ€™nÄ±n eski CEOâ€™su Muhtar Kentâ€™i dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.Â

Yerel seçimler için Ä°stanbul’da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun yeni baÅŸkan adayÄ± olarak Coca-Cola’nÄ±n eski CEO’su Muhtar Kent’i düÅŸündüÄŸü iddia edildi.

BirGün’den YaÅŸar AydÄ±n’Ä±n kulis bilgilerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre; CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yerel seçimlere “Ä°stanbul’u yeniden dünya kenti yapacaÄŸÄ±z” propagandasÄ± ile girmeyi önüne koyduÄŸu ve bu anlayÄ±ÅŸa uygun isim arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu iddia edildi. Haberde CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun talimatÄ± ile bir ekibin Kent’le temasa geçtiÄŸi belirtildi.

Geçen hafta kulislere, eski TÜSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Ümit Boyner’e CHP tarafÄ±ndan adaylÄ±k teklifi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Boyner’in bu teklifi kabul etmediÄŸi bilgisi yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

PARTÄ° Ä°ÇÄ°NDEN SON ADAY GÜNEÅž

CHP’de Ä°stanbul için Akif Hamzaçebi, Aykut ErdoÄŸdu, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal aday olmak istediklerini daha önce açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±. Özellikle Hamzaçebi ve Tekin uzun süredir de sahada. CHP’de parti içinden adÄ± geçen son aday isim ise HurÅŸit GüneÅŸ. Genel merkez koridorlarÄ±nda bazÄ± eski Ä°stanbul milletvekilleri ve il yöneticilerinin GüneÅŸ’e teklif getirdikleri ve genel baÅŸkan nezdinde destek çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ± konuÅŸuluyor. GüneÅŸ’in ise adaylÄ±k açÄ±klamasÄ± için biraz daha beklemek istediÄŸi iddia ediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 12:05

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