CHPâ€™de Ä°stanbulâ€™un 3 ilÃ§esinde Ã¶nseÃ§im talebi

CHP'de Sancaktepe, Ã‡ekmekÃ¶y ve Ãœmraniye ilÃ§e yÃ¶netim kurullarÄ± Ã¶nseÃ§im talebinde bulundu.

CHP’nin Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye ilçe örgütleri önseçim yapÄ±lmasÄ± yönünde karar aldÄ±.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’Ä±n haberine göre; belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± kendileri belirlemek isteyen ilçe yönetim kurullarÄ± alÄ±nan kararlarÄ± da parti defterine yazdÄ±.

AdaylarÄ± CHP üyelerinin belirlemesini isteyen temsilciler “BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bu yöntemle kazanÄ±rÄ±z” görüÅŸünü savunurken Ümraniye Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Cafer

Aktürk, “24 Haziran seçimlerinde seçmenin yanÄ± sÄ±ra partimizde de hedef ve beklenti yüksekti. Sonuca geldiÄŸimizde halkta

kÄ±rgÄ±nlÄ±k ve umutsuzluk oluÅŸtu. Bu kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n önüne geçmek için parti örgütü kendi içerisinden adayÄ±nÄ± seçmeli. Önseçim için parti içinde yoÄŸun bir talep mevcut. Örgütün sesine kulak verilirse Ümraniye’yi alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz” dedi.

Öte yandan CHP Beykoz Belediye Meclisi Üyesi Gülay Demirel de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için cumartesi günü aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulunacak. Dr. Mehmet Mert’in de Büyükçekmece’den belediye baÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± için müracaat edeceÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 09:59

www.evrensel.net