SÃ¼leyman Soylu, fahiÅŸ fiyat uygulayanlara karÅŸÄ± tedbir istedi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, kur kaynaklÄ± geliÅŸmeleri fÄ±rsat bilerek fahiÅŸ fiyat uygulayanlara karÅŸÄ± tedbir alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, valiliklere gönderdiÄŸi genelgeyle, kur kaynaklÄ± geliÅŸmeleri fÄ±rsat bilerek fahiÅŸ fiyat uygulayanlara karÅŸÄ± tedbir alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun imzasÄ±yla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile fahiÅŸ fiyat uygulayanlara karÅŸÄ± gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± istendi. Genelgede, son günlerde bazÄ± esnaf ile iÅŸletme sahiplerinin, halkÄ±n ihtiyaçlarÄ±na yönelik piyasa koÅŸullarÄ±nda sunulan mal ve hizmetlere fahiÅŸ fiyat uyguladÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± ürünleri stoklarÄ±nda bekleterek, fiyat artÄ±ÅŸÄ±na neden olduÄŸu, bu durumun da refahÄ± tehdit ettiÄŸi belirtildi.

VALÄ°LERE, 'GENEL EMÄ°R' ÇIKARMA TALÄ°MATI

Genelgede, 5442 sayÄ±lÄ± 'Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde yer alan 'Kanun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ve diÄŸer mevzuatÄ±n verdiÄŸi yetkiyi kullanmak ve bunlarÄ±n yüklediÄŸi ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çÄ±karabilir ve bunlarÄ± ilan ederler' hükmü hatÄ±rlatÄ±larak, valiliklere 'genel emir' çÄ±karma konusunda talimat verildi. Genelgede, ayrÄ±ca 6502 sayÄ±lÄ± 'Tüketicinin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un 6'ncÄ± maddesinde, bir malÄ±n sunumu ve satÄ±ÅŸÄ±ndan kaçÄ±nma ile bir hizmetin sunumundan kaçÄ±nma hallerinin denetimi, uygulanmasÄ± ve izlenmesine iliÅŸkin görevlerde belediyelerin yetkili kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, yetkili idarelerin, doÄŸrudan veya bakanlÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine 6585 sayÄ±lÄ± 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi HakkÄ±nda Kanun'un ilgili maddesi uyarÄ±nca denetim ve önlemleri almakla görevli olduÄŸu belirtildi. Bu hükümlere dayanÄ±larak, kamu düzeni ve güvenliÄŸinin korunmasÄ±, vatandaÅŸ maÄŸduriyetlerinin önlenmesi, haksÄ±z rekabetin önüne geçilmesi amacÄ±yla valiliklerden fahiÅŸ fiyat uygulamalarÄ±yla ilgili tedbirlerin alÄ±nmasÄ± istendi.

'STOKÇULUK YAPILMAYACAK'

Ä°l sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü iÅŸletme sahibi tarafÄ±ndan sunulan mal ve hizmetlerin fiyatlarÄ± yükseltilmeyecek. Ürünlerin piyasaya arzlarÄ± geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapÄ±lmayacak. SatÄ±lan malÄ±n üretim yeri, ayÄ±rÄ±cÄ± özelliÄŸi, tüm vergiler dahil satÄ±ÅŸ fiyatÄ±, birim satÄ±ÅŸ fiyatÄ±, satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ve birim fiyatÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarih, yerli mallar için Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca tespit ve ilan edilen ÅŸekil, logo veya iÅŸaret ÅŸartlarÄ±na uyulacak. Ürünlerde kullanÄ±lan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeÄŸe uygun, yeterli büyüklükte ve baÅŸka rakam, kelime ve iÅŸaretlerle karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa sebebiyet vermeyecek ÅŸekilde kullanÄ±lacak. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduÄŸunun tüketiciler tarafÄ±ndan kolaylÄ±kla görülebilmesine ve okunabilmesine dikkat edilecek. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 10:30

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