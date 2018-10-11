Son yÃ¼zyÄ±lÄ±n en ÅŸiddetli kasÄ±rgasÄ± ABD'de iki can aldÄ±Â 

Michael KasÄ±rgasÄ±, Florida'da iki kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine sebep oldu. 500 bin kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±.

ABD'de Michael KasÄ±rgasÄ±, Florida eyaletinin Panama City kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± vuruyor. KasÄ±rga iki kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine sebep oldu. Ulusal KasÄ±rga Merkezi, Michael kasÄ±rgasÄ±nÄ±n tropik fÄ±rtÄ±na halini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde 500 bin kiÅŸi kasÄ±rga nedeniyle elektriksiz kaldÄ±.

ABD'de günlerdir alarmda beklenen Michael KasÄ±rgasÄ± karaya ulaÅŸtÄ±. Michael KasÄ±rgasÄ±, yerel saatle 13.00'te (TSÄ° 20.00) Florida eyaletinin Panama City sahiline ulaÅŸtÄ±.

TROPÄ°K FIRTINA HALÄ°NÄ° ALDI

ABD Ulusal KasÄ±rga Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, dün Florida kÄ±yÄ±larÄ±na ulaÅŸan Michael kasÄ±rgasÄ±nÄ±n ÅŸiddetinin saatte 115 kilometreye düÅŸtüÄŸü bu nedenle tropik fÄ±rtÄ±na halini aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yetkililer, Georgia eyaletine baÄŸlÄ± Macon kentinin yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre güneydoÄŸusuna ulaÅŸan tropik fÄ±rtÄ±nanÄ±n "halen öngörülemez hasarlara yol açabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

2 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI YÄ°TÄ°RDÄ°

KasÄ±rga nedeniyle ABD'de hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 2'ye yükseldi.

Georgia'nÄ±n Seminole kenti Acil Durum Yönetimi Direktörü Travis Brooks, kentte bir çocuÄŸun kasÄ±rga nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Florida eyaletinde de akÅŸam saatlerinde bir kiÅŸi, aÄŸaç devrilmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

500 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ELEKTRÄ°KSÄ°Z

Yetkililer kasÄ±rga nedeniyle Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde 500 bin kiÅŸiye elektrik verilemediÄŸini açÄ±kladÄ±.

Üçüncü kategoride Georgia'nÄ±n güneybatÄ±sÄ±na ve Alabama'nÄ±n güneydoÄŸusuna ulaÅŸan Michael KasÄ±rgasÄ± nedeniyle bu iki eyalette "acil durum" ilan edildi.

KasÄ±rganÄ±n ve getireceÄŸi rüzgarlarÄ±n Florida haricinde Alabama, Georgia, Mississippi, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini de etkileyeceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

1992'DEN BU YANA EN GÜÇLÜSÜ

FotoÄŸraf: DAN ANDERSON / EPA/AA

Michael KasÄ±rgasÄ±'nÄ±n, Florida'nÄ±n son 100 yÄ±lda gördüÄŸü en ÅŸiddetli kasÄ±rga olduÄŸu belirtiliyor. AyrÄ±ca Michael'Ä±n, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en ÅŸiddetli kasÄ±rga olduÄŸu ifade ediliyor.

Michael KasÄ±rgasÄ± geçen pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fÄ±rtÄ±na olarak baÅŸlamÄ±ÅŸ, pazartesi günü kasÄ±rga halini almÄ±ÅŸtÄ±. KasÄ±rganÄ±n etkilerinin ilk olarak görüldüÄŸü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Saatte 250 kilometre hÄ±zla dün dördüncü kategoride karaya ulaÅŸan Michael KasÄ±rgasÄ± etkili olmaya devam ediyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 09:50

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