'KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Suudi Arabistan'a Ã§ekilip tutuklanmasÄ± emri' iddiasÄ±

Suudi Arabistan Prensi Selman'Ä±n, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Suudi Arabistan'a dÃ¶nmesinin saÄŸlanmasÄ±nÄ± ve tutuklanmasÄ±nÄ± emrettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Washington Post gazetesi, ABD istihbaratÄ±nÄ±n dinlemelerine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n birtakÄ±m vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin saÄŸlanmasÄ±, daha sonra da tutuklanmasÄ±nÄ± emrettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± yazdÄ±. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n bazÄ± arkadaÅŸlarÄ± da son 4 aydÄ±r Prens Muhammed'e yakÄ±n Suudi yetkililerin KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± arayÄ±p, gazetecinin Suudi Arabistan'a dönmesi durumunda kendisine koruma hatta yüksek mertebeli devlet iÅŸleri teklif ettiÄŸini ancak onun bu tekliflere ÅŸüpheyle yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

ABD istihbaratÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n, Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n bazÄ± vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin saÄŸlanmasÄ±, daha sonra da tutuklanmasÄ±nÄ± emrettiÄŸi ileri sürüldü.

Washington Post, dün Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± yakalamak için yaptÄ±ÄŸÄ± planÄ±n ABD istihbaratÄ±nÄ±n dinlemelerine takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yine istihbarat yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir haber yayÄ±mladÄ±.

Habere göre Veliaht Prens, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ABD'nin Virginia eyaletinden Suudi Arabistan'a dönmesinin saÄŸlanmasÄ± ve ardÄ±ndan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± emretti. Bu plan ABD istihbaratÄ±nÄ±n dinlemelerine takÄ±ldÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n bazÄ± arkadaÅŸlarÄ± da son 4 aydÄ±r Prens Muhammed'e yakÄ±n Suudi yetkililerin KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± arayÄ±p, gazetecinin Suudi Arabistan'a dönmesi durumunda kendisine koruma hatta yüksek mertebeli devlet iÅŸleri teklif ettiÄŸini söyledi. ArkadaÅŸlarÄ±, buna karÅŸÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n bu tekliflere ÅŸüpheyle baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir arkadaÅŸÄ±na Suudi hükümetinin kendisine zarar vermemek konusunda verdiÄŸi sözleri asla tutmayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini aktardÄ±.

Arap kökenli Amerikan bir siyasi aktivist olan Halid Saffuri, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± bir görüÅŸmenin ardÄ±ndan kendisine, "Åžaka mÄ± yapÄ±yorsun, onlara en ufak bir güvenim bile olamaz." dediÄŸini kaydetti.

ABD Ä°STÄ°HBARATI KAÅžIKÇI'YI BÄ°LGÄ°LENDÄ°RDÄ° MÄ°?

Suudi Arabistan yönetiminin KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± tutuklamaya yönelik önceden yaptÄ±ÄŸÄ± planlara dair ABD'nin elde ettiÄŸi istihbaratlar, Trump yönetiminin Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± tehlikede olduÄŸu konusunda uyarÄ±p uyarmadÄ±ÄŸÄ±na dair soru iÅŸaretlerini doÄŸurdu.

ABD'de 2015'te imzalanan bir yönergeye göre, istihbarat ajanslarÄ±nÄ±n kaçÄ±rÄ±lma, ciddi bir ÅŸekilde yaralanma ya da öldürülme tehlikesi bulunan kiÅŸileri uyarma yükümlülüÄŸü var. Bu zorunluluk için söz konusu kiÅŸinin ABD vatandaÅŸÄ± olmasÄ± ÅŸartÄ± bulunmuyor.

AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen eski bir ABD istihbaratÄ± yetkilisi, "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n yakalanmasÄ±, tutuklanmasÄ± olarak yorumlanmÄ±ÅŸ ve bu nedenle uyarÄ± zorunluluÄŸu doÄŸmamÄ±ÅŸ olabilir ama söz konusu dinlemelerde ÅŸiddet içeren eylemler planlanmÄ±ÅŸsa evet, KaÅŸÄ±kçÄ± uyarÄ±lmalÄ±ydÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

UyarÄ± sürecinden sorumlu olan Ulusal Ä°stihbarat Direktörü Ofisi, KaÅŸÄ±kçÄ± ile bu konuda iletiÅŸime geçilip geçilmediÄŸi konusunda yorum yapmadÄ±. (AA)

Gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±: O binadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dair delil yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 08:57

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