ABD Senatosundan Trump'a 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±' talebi

ABD Senatosu, kayÄ±p Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± olayÄ±yla ilgili 'Magnitsky YasasÄ±' kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±nÄ± talep etti.

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±yla ilgili "Magnitsky YasasÄ±" kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±nÄ± talep etti. Magnitsky YasasÄ±, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n "ifade özgürlüÄŸü hakkÄ±nÄ± kullanan bir kiÅŸiye yönelik yasa dÄ±ÅŸÄ± infaz, iÅŸkence ve diÄŸer aÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlallerini" soruÅŸturma ÅŸartÄ± getiriyor.

ABD Senatosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸuna girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda "Küresel Magnitsky Ä°nsan HaklarÄ± Sorumluluk YasasÄ±" kapsamÄ±nda soruÅŸturma açmasÄ± talebinde bulundu.

DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkanÄ± Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, komitenin kÄ±demli üyesi New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, komite üyesi Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Linsdey Graham ile komiteye baÄŸlÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri TahsisatlarÄ± Alt Komitesi BaÅŸkanÄ± Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betiyle ilgili BaÅŸkan Trump'a bir mektup gönderdi.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dÄ±ÅŸÄ±nda tüm komite üyelerinin imzaladÄ±ÄŸÄ± mektupta, "Küresel Magnitsky Ä°nsan HaklarÄ± Sorumluluk YasasÄ± kapsamÄ±nda SayÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±'ya iliÅŸkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancÄ± kiÅŸilere yönelik yaptÄ±rÄ±m uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Senatörlerin mektubunda, "Beklentimiz, kararÄ±nÄ±zÄ± verirken Suudi Arabistan hükümetinin en üst düzey yetkililerine iliÅŸkin bilgileri de dikkate almanÄ±zdÄ±r." ifadesi dikkat çekti.

MAGNÄ°TSKY YASASI NEDÄ°R?

Magnitsky YasasÄ±, DÄ±ÅŸiliÅŸkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n "ifade özgürlüÄŸü hakkÄ±nÄ± kullanan bir kiÅŸiye yönelik yasa dÄ±ÅŸÄ± infaz, iÅŸkence ve diÄŸer aÄŸÄ±r insan haklarÄ± ihlallerini" soruÅŸturma ÅŸartÄ± getiriyor.

Yasaya göre ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n, komitenin talebinden itibaren 120 gün içinde söz konusu taleple ilgili bulgularÄ± içeren rapor ve varsa insan haklarÄ± ihlallerine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ yabancÄ± kiÅŸi veya kiÅŸilere yönelik yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± açÄ±klama zorunluluÄŸu bulunuyor.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarÄ±ndan Sergey Magnitsky'nin, 2009 yÄ±lÄ±nda Rusya'da gözaltÄ±ndayken hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nÄ±n gözaltÄ± süresince gerekli önlemleri almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak sorumlu bürokratlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitsky YasasÄ±, insan haklarÄ± ihlallerinde bulunduÄŸu belirtilen Rus bürokratlarÄ±n ABD'ye giriÅŸinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptÄ±rÄ±m getirmiÅŸti.

Kongrenin 2016'da yaptÄ±ÄŸÄ± düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanÄ±n herhangi bir ülkesindeki insan haklarÄ± ihlalleri kapsamÄ±nda ilgili kiÅŸi ve kurumlara yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alabilmesine imkan tanÄ±yacak ÅŸekilde geniÅŸletilmiÅŸti. (AA)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

'KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Suudi Arabistan'a Ã§ekilip tutuklanmasÄ± emri' iddiasÄ±

ABD'LÄ° ESKÄ° BAKAN, SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DAKÄ° PROJESÄ°NÄ° ASKIYA ALDI

ABD'nin eski enerji bakanlarÄ±ndan Ernest Moniz, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeleri gerekçe göstererek, Suudi Arabistan'Ä±n 500 milyar dolarlÄ±k projesi NEOM'un yönetim kurulundaki rolünü askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Eski BaÅŸkan Barack Obama döneminde Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ± görevinde bulunan Moniz, konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n "çÄ±lgÄ±n projesi" olarak gösterilen ve ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda Akabe Körfezi ile KÄ±zÄ±ldeniz kÄ±yÄ±larÄ± boyunca uzanacak projenin yönetim kurulundaki 18 isimden biri olan Moniz, projede kendisine verilen rolün, ihtisas alanÄ± enerji konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k olduÄŸunu belirtti. (AA)

NYT, SUUDÄ° VELÄ°AHT PRENSÄ°'NÄ°N HÄ°MAYESÄ°NDEKÄ° KONFERANSTAN SPONSORLUÄžUNU ÇEKTÄ°

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n himayesinde düzenlenecek GeleceÄŸe YatÄ±rÄ±m GiriÅŸimi (Future Investment Initiative) adlÄ± konferanstan sponsorluÄŸunu çektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

NYT sözcülerinden Eileen Murphy, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluÄŸunu çektiÄŸini duyurdu.

Söz konusu konferansÄ±n diÄŸer sponsorlarÄ± arasÄ±nda Bloomberg, CNBC, CNN gibi diÄŸer ABD'li basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± bulunuyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 09:15

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