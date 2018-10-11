ErdoÄŸan'dan 'tasarruf ve yatÄ±rÄ±m' genelgesi

ErdoÄŸan: Tasarruf tedbirleri kapsamÄ±nda zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda 2019 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na yeni proje alÄ±nmayacaktÄ±r.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, "2019-2021 Dönemi YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± HazÄ±rlÄ±klarÄ±" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yer aldÄ±

Genelgede ErdoÄŸan, "Kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lan kaynaklarÄ±n önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkÄ± saÄŸlayacak ÅŸekilde tahsisi ve verimli kullanÄ±mÄ± temel ilkemiz olacaktÄ±r. Proje bazÄ±nda ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kÄ±sa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamÄ±nda zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda 2019 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na yeni proje alÄ±nmayacaktÄ±r.VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n acil ihtiyaçlarÄ±na ve ekonomide katma deÄŸer artÄ±ÅŸÄ±na doÄŸrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir" dedi.

Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleÅŸtirmek olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Kamu harcamalarÄ±nda tasarruf yapmak, enflasyonu düÅŸürerek fiyat istikrarÄ±nÄ± korumak, yurt içi tasarruflarÄ± artÄ±rmak, cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarÄ± korumak temel önceliklerimizdir." ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan genelgede ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kamu yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ±ndan azami düzeyde tasarruf edilirken kalkÄ±nma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±na öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatÄ±rÄ±mlarÄ± bütüncül bir yaklaÅŸÄ±mla özel kesim yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± tamamlayacak ÅŸekilde tasarÄ±mlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatÄ±rÄ±m öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iÅŸ, üretim, yatÄ±rÄ±m ve yaÅŸam ortamÄ±nÄ± iyileÅŸtiren nitelikli altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±na öncelik verilecektir.

Kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ayrÄ±lan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçlarÄ± giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapÄ± alanlarÄ±na yönlendirilirken, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n maliyet etkin, verimli ve zamanÄ±nda gerçekleÅŸtirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanÄ±lmasÄ±na ve yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ±nÄ±n en kÄ±sa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüÅŸtürülmesine azami özen gösterilecektir."- "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 2019 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

'ZORUNLU HALLER DIÅžINDA YATIRIM PROGRAMINA YENÄ° PROJE ALINMAYACAK'

Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydÄ±yla, kamu idarelerinin stratejik planlarÄ±nÄ±n da hazÄ±rlÄ±klarda dikkate alÄ±nacaÄŸÄ± bilgisini veren ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

"Proje bazÄ±nda ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kÄ±sa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamÄ±nda zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda 2019 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na yeni proje alÄ±nmayacaktÄ±r. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanÄ±lmasÄ± için gerekli bakÄ±m ve onarÄ±mlara önem verilecek, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n acil ihtiyaçlarÄ±na ve ekonomide katma deÄŸer artÄ±ÅŸÄ±na doÄŸrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Söz konusu genelgede "2019-2021 Dönemi YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Rehberi" de yer aldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 08:02

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