NATOâ€™dan 50 bin askerlik dev tatbikat

NATOâ€™nun 'Son yÄ±llarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±' dediÄŸi 'Trident Juncture 18', 25 Ekim-7 KasÄ±m tarihlerinde NorveÃ§â€™te dÃ¼zenlenecek.

NATO’nun son yÄ±llarÄ±n en büyük askeri tatbikatÄ± olacaÄŸÄ± açÄ±klanan “Trident Juncture 18”, 25 Ekim-7 KasÄ±m tarihlerinde Norveç’te düzenlenecek.

“Hayali bir senaryo”nun canlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± tatbikata 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araç katÄ±lacak. TatbikatÄ±n, geçtiÄŸimiz haftalarda kendi tarihinin en büyük tatbikatÄ±nÄ± yapan Rusya’ya karÅŸÄ± gövde gösterisi olarak da yorumlanÄ±yor.

‘OLASI BÄ°R SALDIRI’YA KARÅžI

NATO’nun 29 üyesinin yanÄ± sÄ±ra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, Ä°sveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna’nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 25 Ekim-7 KasÄ±m tarihlerinde Norveç ve civarÄ±nda gerçekleÅŸecek tatbikat, özellikle katÄ±lacak asker sayÄ±sÄ± ve teçhizat açÄ±sÄ±ndan dikkati çekiyor. NATO yetkilileri Trident Juncture 18’in temel amacÄ±nÄ±n, olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± güçlerin hazÄ±rlÄ±k durumunu tatbik etmek ve ittifakÄ±n savunma ve caydÄ±rÄ±cÄ± gücünü göstermek olduÄŸunu savunuyor.

‘GERÇEKÇÄ°’ SENARYO

NATO’nun 1980’li yÄ±llardan bu yana gerçekleÅŸtireceÄŸi en büyük tatbikat olan Trident Juncture 18’de ittifakÄ±n tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5’inci maddesi “hayali” ancak “gerçekçi” bir senaryo ile canlandÄ±rÄ±lacak. Buna göre “Norveç’in iÅŸgali” senaryosuna göre hareket edilecek.

Hava, kara ve deniz alanlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± tatbikat yoÄŸun olarak Norveç’te yürütülecek ancak deniz tatbikatÄ± için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatlarÄ± için de Finlandiya ve Ä°sveç’in hava sahalarÄ± kullanÄ±lacak. Kara harekatÄ±nda önceden belirlenmiÅŸ bir senaryoya göre “kuzey” ve “güney” güçleri kara ve denizde savaÅŸÄ±rken, hava kuvvetleri de hem ayrÄ± tatbikatlar yürütecek hem de bu güçlere destek saÄŸlayacak.

50 BÄ°N ASKER KATILACAK

Tatbikata müttefik ve ortak ülkelerden 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araç katÄ±lacak. Türkiye’nin de katÄ±lacaÄŸÄ± tatbikata en fazla asker gönderecek ülkeler arasÄ±nda ABD, Almanya, Norveç, Ä°ngiltere ve Fransa bulunuyor.

Yüksek sayÄ±da personel ve teçhizatÄ±n müttefik ülkelerden Norveç’e nakli aynÄ± zamanda NATO’nun son dönemde geliÅŸtirmeye odaklandÄ±ÄŸÄ± askeri hareketlilik kabiliyetini de test etmeyi amaçlÄ±yor.

Müttefikler, nakil için hava, kara ve deniz yollarÄ±nÄ± kullanÄ±yor.Bu çerçevede görev alan 130 lojistikçinin yardÄ±mÄ±yla, tatbikata katÄ±lacak personel ve teçhizatÄ±n yaklaÅŸÄ±k 180 uçuÅŸ ve 60 gemi yüküyle Norveç’teki 27 farklÄ± noktaya ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Tatbikata katÄ±lacak tüm araçlar arka arkaya dizilirse 92 kilometrelik zincir oluÅŸturucaÄŸÄ± belirtiliyor.

RUSYA MESAJI

NATO’nun Napoli’deki MüÅŸterek Kuvvet KomutanlÄ±ÄŸÄ± KomutanÄ± Oramiral James G. Foggo, baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ± tatbikatÄ± “NATO bir savunma örgütüdür. Trident Juncture 18 de NATO’nun olaÄŸanüstü kabiliyetlerini ortaya koyarak olasÄ± düÅŸmanlarÄ± caydÄ±rma konusunda etkili olacak.” ifadeleri ile özetledi.

Yetkililer, tatbikatÄ±n gerçekleÅŸeceÄŸi ana kara alanÄ±nÄ±n Rusya’ya bin kilometre, kullanÄ±lacak hava sahasÄ±nÄ±n da yaklaÅŸÄ±k 500 kilometre uzaklÄ±kta olacaÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle “Rusya’nÄ±n korkmasÄ± için bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” ifade ediyor.

Öte yandan 2014 yÄ±lÄ±nda Rusya’nÄ±n KÄ±rÄ±m’Ä± yasadÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kötüleÅŸen NATO-Rusya iliÅŸkilerinin halen gergin bir ÅŸekilde seyrettiÄŸini de göz ardÄ± etmemek gerekiyor.

SÄ±klÄ±kla Rusya’yÄ± daha agresif bir tutum takÄ±nmakla suçlayan NATO’nun dev bir askeri güç gösterisine dönüÅŸecek Trident Juncture 18 ile Moskova yönetimine aynÄ± zamanda gözdaÄŸÄ± verme isteÄŸinin güçlü olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 22:29

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