Haiti depreminde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 17â€™ye yÃ¼kseldi

Haitiâ€™nin kuzeyinde meydana gelen 5.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 17â€™ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.

Haiti’nin kuzeyinde iki gün önce meydana gelen 5.9 büyüklüÄŸündeki depremde ölü sayÄ±sÄ± 17’ye yükseldi. Yetkililer, depremde Port-de-Paix ÅŸehrinde 9, Gros Morne bölgesinde 7 ve Saint-Louis de Nord bölgesinde 1 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Depremde yaralanan 333 kiÅŸinin tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Åžiddetli sarsÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en az 7 bin 783 ailenin acil insani yardÄ±ma ihtiyaç duyduÄŸunu belirten yetkililer, 4 okulun yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, binlerce evin hasar gördüÄŸünü bildirdi.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Kurumu (USGS), 7 Ekim’de merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatÄ±sÄ± olan 5,9 büyüklüÄŸündeki depremin, yerin 11,7 kilometre derinliÄŸinde meydana geldiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Haiti’de Ocak 2010’da meydana gelen 7,1 büyüklüÄŸündeki depremde en az 300 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Haiti'de 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem: 10 Ã¶lÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 22:22

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