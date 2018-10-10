OtobÃ¼ste tacize 8 yÄ±l ceza istemi

AtaÅŸehirâ€™de Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼nde bir kiÅŸiyi yaralayÄ±p bir kadÄ±na da cinsel tacizde bulunduklarÄ± iddia edilen iki ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.

AtaÅŸehir’de özel halk otobüsünde bir kiÅŸiyi yaralayÄ±p bir kadÄ±na da cinsel tacizde bulunduklarÄ± iddia edilen 18 yaÅŸÄ±ndan küçük biri tutuklu iki ÅŸüpheli hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Tutuklu F.K. için 8 yÄ±l 2 ay 20 güne, tutuksuz F.M. hakkÄ±nda da 5 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istendi.

BAÅžKA BÄ°R YOLCUYU DA TACÄ°Z ETMÄ°Åž

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, F.K’nin önce baÅŸka bir kadÄ±nÄ± ardÄ±ndan da maÄŸdur K.K’yi taciz ettiÄŸi anlatÄ±ldÄ±. Buna tepki gösteren müÅŸteki K.K’nin tutuklu ÅŸüpheli F.K. ile tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan iddianamede, tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda F.K’nin müÅŸteki K.K’ye vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, yolcularÄ±n tepki gösterdiÄŸi, durakta indirilen F.K’nin pantolon cebinden bÄ±çaÄŸÄ± çÄ±kararak tekrar otobüse bindiÄŸi belirtildi. Otobüse binen F.K’nin K.K'ye bÄ±çakla saldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, araya giren F.Y’yi elinden bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±, bu sÄ±rada 18 yaÅŸÄ±ndan küçük diÄŸer ÅŸüpheli F.M’nin tornavida ile müÅŸteki K.K’yi itekleyerek yere düÅŸürdüÄŸü ve sonra da olay yerinden kaçtÄ±klarÄ± anlatÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede ÅŸüpheli F.K. için “Basit yaralama”, “Cinsel taciz”, “Hakaret”, “Silahla tehdit” suçlarÄ±ndan 2 yÄ±l 4 ay 5 günden 8 yÄ±l 2 ay 20 güne, F.M. için de “Basit yaralama” ve “Silahla tehdit” suçlarÄ±ndan 2 yÄ±ldan 5 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istendi. (Ä°stanbul/DHA)

OtobÃ¼ste tacize mÃ¼dahale eden yolcunun boÄŸazÄ±nÄ± kesmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 22:16

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