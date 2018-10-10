Kocaeli Barosundan avukatlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara tepki

Kocaeli Barosu, avukatlara yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±: Can gÃ¼venliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± ortamda savunma hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±labilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

Kocaeli Barosu, Ä°zmit’te Avukat Hüseyin Fener’in bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±nÄ±, kÄ±nadÄ±.

Kocaeli Adliyesi önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Kocaeli Baro BaÅŸkanÄ± Sertif Gökçe, kamu görevi yapan avukatlara yönelik sözlü, fiili ve silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n kaygÄ± verici boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “10 Ekim 2017 tarihinde, yani geçen sene bugün, bürosunda görevi baÅŸÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± yitiren meslektaÅŸÄ±mÄ±z Avukat Mehmet Samim Geredeli’den sonra, önceki gün de meslektaÅŸÄ±mÄ±z Avukat Hüseyin Fener’in, ofisinin önünde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ± kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n yersiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve durumun vahametini bir kez daha ortaya koymuÅŸtur” dedi.

Gökçe, avukatlarÄ±n hiçbir gücün karÅŸÄ±sÄ±nda boyun eÄŸmeden ve hiç kimsenin önünde iliklemeden sÄ±rtlarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± cüppelerini hatÄ±rlatarak ÅŸöyle konuÅŸtu: YurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hak arama özgürlüklerini temsil eden biz avukatlar, maalesef görevimizi yaparken baskÄ± altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, duruÅŸma salonlarÄ±nda bile ÅŸiddet gördüÄŸümüz, sÄ±rf savunma biçimimiz beÄŸenilmedi diye tutuklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z günlerden geçmekteyiz. AvukatÄ±n, vekil sÄ±fatÄ±yla takip ettiÄŸi davanÄ±n taraflarÄ±yla özdeÅŸleÅŸtirilerek hedef alÄ±nmasÄ±, sözlü, fiili ve silahlÄ± saldÄ±rÄ±lara uÄŸramasÄ± asla kabul edilemez. Can güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatÄ± olan savunma hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±labilmesi asla mümkün deÄŸildir. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 22:10

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