Adana Tabip OdasÄ± YÃ¶neticisi Ali Ä°hsan Ã–kten'e keyfi yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±

Adana Tabip OdasÄ± YÃ¶neticisi Ali Ä°hsan Ã–kten'in pasaportuna el konuldu, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirildi. Ã–kten, 'GerekÃ§eyi bilmiyorum' dedi.

Adana Tabip OdasÄ± Eski BaÅŸkanÄ±, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Ä°hsan Ökten, Ä°talya'da gerçekleÅŸtirilecek uluslararasÄ± bilimsel bir kongreye gitmek için havaalanÄ±na gittiÄŸinde pasaportuna el konulduÄŸunu öÄŸrendi. Ä°hraç olmamasÄ±na ve hakkÄ±nda bir dava bulunmamasÄ±na raÄŸmen yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kamayan Ökten, nedenini bilmediÄŸi bir karar yüzünden kongreye katÄ±lamadÄ±.

'ONURLU HEKÄ°MLÄ°K Ä°ÇÄ°N MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°M'

10 Ekim Ankara katliamÄ± anmasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸan Ökten, yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ± hava alanÄ±nda öÄŸrendiÄŸini belirterek "Ne için, ne gerekçe ile yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± olduÄŸunu bilmiyorum. Bana önceden böyle bir ÅŸey bildirilmedi. Orada bana 'hangi örgüttensin' diye sordular. Benim iki örgütüm var. Biri parasÄ±z saÄŸlÄ±k hakkÄ± ve onurlu hekimlik için mücadele eden Türk Tabipleri BirliÄŸi, diÄŸeri SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ±. GeçmiÅŸte olduÄŸu gibi bundan sonra da iyi ve onurlu hekimlik için mücadele edeceÄŸim" dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 21:18

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