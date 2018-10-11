DanÄ±ÅŸtay, Soyluâ€™nun kapattÄ±ÄŸÄ± dosyayÄ± yeniden aÃ§tÄ±

AKPâ€™li EkinÃ¶zÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Ã‡eleÄŸen'in akrabalarÄ±nÄ±n iÅŸini belediye bÃ¼tÃ§esinden Ã¶dediÄŸi iddiasÄ±na dair dosya yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.

Birkan BULUT

Ankara

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, DanÄ±ÅŸtay’Ä±n AKP’li Ekinözü Belediye BaÅŸkanÄ± Nursi ÇeleÄŸen hakkÄ±nda akrabalarÄ±na ait araziye belediye bütçesi kullanarak istinaf duvarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarla ilgili yeni bir geliÅŸmeyi paylaÅŸtÄ±. DanÄ±ÅŸtay’Ä±n, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n “soruÅŸturmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±” yönündeki kararÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Özel, “Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, muhalefet belediyelerinin olmayan açÄ±klarÄ±nÄ± aramakla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±na yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n gereÄŸini yapsÄ±n. Üstünü kapattÄ±ÄŸÄ± baÅŸka usulsüzlük dosyasÄ± var mÄ± onu açÄ±klasÄ±n” dedi.

118 BÄ°N TL’LÄ°K KAMU ZARARI

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, geçtiÄŸimiz aylarda KahramanmaraÅŸ’Ä±n Ekinözü Belediyesi’ne iliÅŸkin olarak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bürokratlarÄ±nca açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lan 118 bin TL’lik kamu zararÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nÄ± Bakan Soylu’nun engellediÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. DanÄ±ÅŸtay’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemeler sonucunda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n soruÅŸturmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki kararÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özel, “Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kontrolörlerince hazÄ±rlanan Ekinözü Belediyesi ve Belediye BaÅŸkanÄ± Nursi ÇeleÄŸen hakkÄ±ndaki ön inceleme raporunda 118 bin TL’lik kamu zararÄ± iddialarÄ±na karÅŸÄ±n soruÅŸturma izni vermemiÅŸti. CHP’li AtaÅŸehir ve BeÅŸiktaÅŸ Belediyelerinde örneÄŸi görüldüÄŸü gibi muhalefet tarafÄ±ndan yönetilen belediyelerdeki aslÄ± astarÄ± olmayan iddialarda harekete geçen Soylu, AKP’li belediyede oluÅŸan kamu zararÄ±nÄ± kapamak için elinden geleni yapmÄ±ÅŸtÄ±” dedi.

‘DANIÅžTAY SAVCILIÄžA GÖNDERÄ°YOR’

DanÄ±ÅŸtay Birinci Dairesi’nin yapÄ±lan itiraz üzerine Ekinözü Belediyesi hakkÄ±ndaki 8 ayrÄ± iddia noktasÄ±nda soruÅŸturma izni verilmesine iliÅŸkin karar verdiÄŸini belirten Özel, “DanÄ±ÅŸtay, 39 bin 157,80 TL’lik zarar noktasÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n soruÅŸturmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±na yönelik kararÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yor ve dosyayÄ± KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na gönderiyor” dedi.

Ekinözü Belediye BaÅŸkanÄ±’nÄ±n Orta Ä°çme mezrasÄ±nda kendisine ve yakÄ±nlarÄ±na ait yerlerde kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± olmadan belediye bütçesinden istinat duvarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kamunun 39 bin 157,80 TL zarara uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özel, aynÄ± dosya kapsamÄ±nda 6 belediye personeli hakkÄ±nda gerçeÄŸe aykÄ±rÄ± evrak düzenlediÄŸi ve ödeme yapÄ±lmasÄ±na neden olduklarÄ± gerekçesiyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± talep edildiÄŸini söyledi. DiÄŸer iddialar bakÄ±mÄ±ndan oy çokluÄŸuyla Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özel, “YargÄ±nÄ±n mevcut durumu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu bile önemli. Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, muhalefet belediyelerinin olmayan açÄ±klarÄ±nÄ± aramakla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±na yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n gereÄŸini yapsÄ±n. Üstünü kapattÄ±ÄŸÄ± baÅŸka usulsüzlük dosyasÄ± var mÄ± onu açÄ±klasÄ±n” dedi.

AÇIKLANIRSA Ä°STÄ°FA EDERÄ°M DEMÄ°ÅžTÄ°

Ekinözü Belediyesi BaÅŸkanÄ± Nursi ÇeleÄŸen ise konuya iliÅŸkin bir açÄ±klamasÄ±nda kendisini ÅŸöyle savunmuÅŸtu: “Ekinözü Ä°lçesi’nde orta içmeler denilen bir yer var. BurasÄ± benim akrabalarÄ±mÄ±n yeri, bunlar bu yerin bir kÄ±smÄ±nÄ± belediyemize baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ± ve buranÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± belediye iÅŸçilerimiz yaptÄ±. BaÄŸÄ±ÅŸ esnasÄ±nda oraya istinat duvarÄ± ve bir kafenin yarÄ±sÄ± bizim akrabalarÄ±mÄ±za geçmiÅŸtir. Ama benim cebime bir kuruÅŸ girmemiÅŸtir. Yolsuzluk iddialarÄ± açÄ±klanÄ±rsa da istifa ederim”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 21:05

www.evrensel.net