Dali’nin Kadınları sahnede

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek olan “Dali’nin Kadınları” oyunu 13 Ekim Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşacak.

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek olan “Dali’nin Kadınları” oyunu için geri sayım başladı. 13 Ekim Cumartesi, Zorlu PSM de tiyatroseverlerle buluşacak olan oyun Erdi Işık tarafından kaleme alındı. Ali Düşenkalkar’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan rol alıyor.

Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isimler Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumundadır. Dali’nin öldürüldüğü bıçakta parmak izleri bulunmuştur. Kahramanlar, katilin kim olduğunu bulmaya çalışır ve böylece kendi iç dünyasını ve hayatını sorgularken bulur.

Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu “Dali’nin Kadınları” her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 19:08

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