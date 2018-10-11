TPI Kompozit işçileri 5 yıl sonra temsilcilerini seçti

Turan KARA

İzmir

Petrol-İş Sendikası İzmir Şubesi, örgütlü olduğu işyerlerinde uzun bir aradan sonra temsilcilik seçimleri yapmaya başladı. Sendikaya bağlı TPI Kompozit’e ait iki fabrikada temsilcilik seçimleri sonuçlanırken, diğer fabrikalar da ise ekim ayı içerisinde tamamlanacak. 5 yıl önce yetki alınmasına rağmen daha önce hiç temsilcilik seçimi yapılmamış fabrikada işçiler, seçimleri coşkuyla karşıladı.

Yaklaşık 2300 işçinin çalıştığı TPI Kompozit’e bağlı iki fabrikada gerçekleşen seçimlere işçiler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl içerisinde 6 işyerinde toplusözleşme görüşmelerinin de başlayacak olması, temsilcilik seçimlerine ilgiyi artırdı. Toplamda 50 işçinin temsilcilik için aday olduğu, bir o kadarının da adaylık yarışından son anda çekildiği iki fabrikada 6 temsilci seçildi. Seçimler sonrası görüşlerini aldığımız işçiler, ilk olmasından kaynaklı çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ancak, sendikal haklarını öğrenme ve tecrübe etme imkanı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

İŞÇİ SEÇİM HAKKINA SAHİP ÇIKTI

İlk sefer olmasından dolayı kendisi açısından çok hızlı ilerlediğini ifade eden bir işçi, “Bütün fabrikalarda seçim yapılacak” dedi. TİS hazırlıklarının da olduğunu ifade eden işçi, “3 söz verilmişti, birisi 3 yıllık sözleşmenin 2 yıllık olması, diğeri kümülatifin kaldırılması ve zararı telafi edecek bir sözleşmeydi. Bunlardan üçüncüsü de temsilcilik seçimiydi. Bence fena gitmiyoruz” diye konuştu. Aceleye gelmiş gibi göründüğü söylense de aslında şube seçimlerinden önce, ekim ayında temsilcilik seçimleri yapılacağının duyurulduğunu aktaran başka bir işçi ise “Aday olanların da olmayanların da seçimlere katılımı iyiydi. Herkes dostça ve güven içinde adaylığını koydu, seçimler adil yapıldı” dedi. Temsilcilik için aday olanların ekip olarak ya da tek başına aday olduğunu ifade eden işçi, “Ekip olanlara göre tekil aday olanlar da kendi ünitelerinden iyi oylar aldı” dedi.

İŞÇİLERİN GÜNDEMİ ERİYEN ÜCRETLER VE TİS

Sözleşme görüşmeleri öncesi de oldukça hareketli ve mücadele isteği içerisinde olan TPI Kompozit işçisi bu sözleşmede haklarını almak istiyor. Bu sözleşmede iyi bir ücret zammı ve sosyal hakların genişletilmesi beklentisi içerisinde olduklarını dile getiren bir işçi, “3 yıldır zam almıyoruz. Ücretlerimiz 2015’te biz 2018’deyiz. Dolar kuru, zam furyası zaten ücretleri düşürdü. Üçüncü yılda ek protokol sözü vardı eski yönetimin, şimdi hiç bahsetmiyorlar bundan. Birçok fabrikanın iyileştirme yaptığını duyuyoruz, TPI o kadar büyük kârlar yapmasına karşılık işçisini düşünmüyor. 1 fabrikayı 2’ye çıkardı, şimdi Maltepe'de bir tane daha yapılıyor ve 3 fabrika oluyor. 5 kişinin yapacağı işleri, 3 kişi yapıyoruz, fazla mesailerle ancak elimize 3-5 lira geçiyor ama sürekli fazla mesai de canımıza okuyor” diye konuştu.

‘İYİ BİR SÖZLEŞME İSTİYORUZ’

Mücadeleye hazır olduklarını beliten başka bir işçi de “Yakacak parası komik seviyede. Doğal gaz fiyatlarına bakarsak bu rakam bir aylık yakacak parası etmez. Ben duymadım ama başkanın ücretleri düzeltmek için 3 dönem istediğini söyledi bir arkadaş. Kimsenin 3 dönem orada kalacağının garantisi var mı? 3 dönem isteyen kendine de güvenmiyor demektir zaten, en iyi ihtimal 6 sene kötü ihtimal 9 sene eder bu! Ne yapacağız bu kadar sene? Açlığa talim mi edeceğiz? İyi bir sözleşme istiyoruz, kayıpları telafi etmek istiyoruz. Bence temsilci adayı bolluğu olması biraz da bundan kaynaklı” dedi.

TPI Kompozit Türkiye, uluslararası piyasada en büyük rüzgar türbinleri için kanat üreten Amerikalı şirket. TPI Kompozit’te Vestas, Nordex, Siemens-Gemesa üretimleri yer alıyor.

İŞÇİNİN CİDDİ BİR GEÇİM DERDİ SORUNU VAR

- 3 senedir hem sendikacıların baskısı hem de üretim için amirlerin baskısı ile kara kış yaşayan işçiler, 2015’ten beri neredeyse aynı ücret alıyor. Son zamanlarda ücretler yüzde 40’a varan oranda erise bile işçiyle ilgilenen olmadı.

- 3. yılda ‘protokol imzalayacağım’ diyen eski başkan, daha sonra bu sözlerini reddetmişti. İşçiler ise şube seçimi boyunca bunu ispatlamaya çabalıyordu. Şimdi ek protokol tartışması “nasıl olsa sözleşme sürecine girdik” denilerek kapanmış olsa da ücretlerde ve sosyal haklarda erime işçileri oldukça rahatsız ediyor.

- Sadece “kümülatif” dedikleri artan oranda vergi kesintisinin kaldırılması ve yıl başında ve sonunda ücretin aynı olmasını sağlayacak ücret almak yeterli görünmüyor, işçiler iyi bir ücret istiyor. İşçiler ücretleri ile çeşitli birikimleri, güvenceleri olmasını, kendilerine olanak yaratabilmeyi arzuluyor.

- İşçilerin, genç, milliyetçi, muhafazakar ve demokrat yapılarıyla mütevazı bir yaşam biçimleri olsa da artık temel ihtiyaçları karşılayabilme sorunu ile karşı karşıya. Artık en basit şeyler bile lüks görünüyor.

- Sosyal yaşam olarak daha önce oyun parklarının olduğu bir yerlere gidebilen, eş dost ile buluşulan yemekli sade gezmeler yapabilen işçiler ve aileleri şimdi bunu bile yapamadıklarını söylüyor. İleriye dönük bir plan yapamaz hale geldiğini belirten bir işçi, “Ülkede ne olursa olsun kim ne yaparsa yapsın fatura bize kesiliyor. TPI çok büyüdü, çok iyi kârlar yaptı, yapsın gözümüz yok. Daha da yapacak, YEKA projesi ile rüzgar gülü üretimi artacak. Tamam da neden bizim koşullarımız iyileşmiyor” diye soruyor.