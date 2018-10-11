İşçilerin lehine tanıklık eden işçi de işten atıldı

Metehan UD

İzmir

Takım elbise firması Roy Robson’da sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin lehine mahkemede şahitlik yapan TEKSİF üyesi bir işçi de duruşmadan 2 gün sonra tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı.

Patronlar için vergi cenneti olan Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) her geçen gün büyürken sendika düşmanlığı da artarak devam ediyor. ESBAŞ içinde kurulu bulunan fabrikalardan her geçen gün hak ihlallerine ilişkin yeni haberler geliyor. Türk-İş’e bağlı TEKSİF'in örgütlenme çalışması yürüttüğü Almanya markası Roy Robson’da sendikal nedenlerle bir işçi daha işten çıkarıldı.

600 işçinin çalıştığı takım elbise üretilen fabrikada şirket yönetimi geçtiğimiz ocak ayından itibaren sendikal örgütlenmeyi kırmak için çok sayıda işçiyi işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan işçilerin açmış olduğu işe iade ve tazminat davaları devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir işçinin duruşması daha görüldü. Duruşmada eski çalışma arkadaşlarının lehine tanıklık yapan bir işçinin, duruşmadan 2 gün sonra sözleşmesine son verildi. İş Kanunu'nun 25'e 2 maddesinden ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama’ iddiası gerekçe gösterilen işçiye 4 yıllık tazminatı da ödenmedi.

‘ESBAŞ’TAKİ EN KÖTÜ FABRİKALARDAN BİRİ’

Başka bir tekstil fabrikasında işe girdiği için isminin açıklanmamasını isteyen işçi Roy Robson’un serbest bölgedeki en kötü şartlarda işçi çalıştıran fabrikalardan biri olduğunu ifade ederek “Asgari ücret ödeniyor ve artı olarak bonus sistemi vardı ama bunu da kişiye göre uyguluyordu. İstedikleri şartları yerine getirsek de bahane bulup bonusu kesiyorlardı, ayrımcılık yapıyordu. Bu sendika üyesi olmamızdan kaynaklı idi. Fabrikanın kötü şartlarını gidermek, kişiye göre muamele uygulamasına son vermek için sendikalaşmaya karar verdik. Üyelikleri öğrendiklerinde baskı uygulamaya başladılar. Beni 4-5 kere içeri çağırdılar, istifa etmemi istiyorlardı. Bunun ses kaydı var. Çalışırken takım lideri gelip sendikayı kötülüyordu” dedi.

‘DURUŞMADA YAŞANAN BASKIYI ANLATTIM’

İşten çıkarılmasına gerekçe olan duruşmada verdiği ifadeye de değinen işçi şunları söyledi: “Mahkeme salonunda da yaşanan baskıları dile getirdim. İşçilerin e-devlet şifrelerini hangi yöneticiler tarafından istendiğini, sendikadan istifa etmemizi istediklerini söyledim. Çıkan işçi arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, haklarını alabilmesi ve sendikaya yönelik tutuma karşı gereğinin yapılması için ifade vermekte çekinmedim. Tanık ifadelerim yönetime ulaşınca işten çıkarıldım. Önüme iki sayfa dolusu gerekçe koydular ve anlamama izin vermeden imzalamamı istediler, imzalamadım. Tazminatımızı almak için dava açacağım.”

FABRİKANIN KAPANACAĞI SÖYLENTİLERİ YAYILMIŞTI

İşçilerin sendikaya üye olmasından endişe duyan Roy Robson yönetimi, yıllarca çalışan işçilerini performans düşüklüğü, iş ahlakını ve çalışma uyumunu bozma ve yöneticilere hakaret etme gibi bahanelerle işten attı. İşçilerin bir kısmına tazminatları da ödenmedi. Öte yandan işçiler arasında sendikanın gelmesi durumunda fabrikanın kapatılacağı yönünde söylentiler de yayılmaya çalışıldı. TEKSİF'in örgütlenme çalışması yürüttüğü diğer Almanya markası Hugo Boss ve Digel'de de işçi çıkarmalar ve baskılar devam ediyor.