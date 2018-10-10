Emekli-Sen'den imza kampanyasÄ±: Meclisi gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz

Emekli-Sen Buca Åžubesi, zamlara ve emeklilerin durumuna dikkat Ã§ekmek iÃ§in 'Meclisi gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz' diyerek imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Emekli-Sen Buca Åžubesi, Buca’da stant açarak yapÄ±lan zamlara dikkat çekti. Emeklilerin durumu dile getirdikleri stantta "Meclisi göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Buca‘da açtÄ±klarÄ± stantla imza kampanyasÄ± baÅŸlatan Emekli-Sen, Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybediÅŸi, yapÄ±lan zamlarÄ±, asgari ücretten ortalama emekli aylÄ±ÄŸÄ±na kadar tüm bu sorunlar için "Meclisi Göreve ÇaÄŸÄ±rÄ±yoruz" dedi.

Ä°mza kampanyasÄ± metninde Emekli Sen, ÅŸunlara deÄŸindi: Türk lirasÄ± yabancÄ± paralar karÅŸÄ±sÄ±nda hÄ±zla deÄŸer kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Ä°ÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye yüzde 15 ile 50 arasÄ±nda zam geldi. Bir yandan dolar bozdurun denirken, diÄŸer yandan gece yarÄ±sÄ± açÄ±lan devlet bankalarÄ±ndan milyonlarca dolar piyasa deÄŸerinin yarÄ± fiyatÄ±na yandaÅŸlara satÄ±lÄ±yor. Dar ve sabit gelirli emekçi çoÄŸunluÄŸu, krizin olumsuz etkilerinden koruyacak tedbirleri almasÄ± gereken hükümet,krize yol açan sermayeye kaynak aktaran düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Çözümün kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin hayat bulduÄŸu gerçek parlamenter demokrasinin olduÄŸunu belirten Emekli-Sen, “TBMM’nin inisiyatif almalÄ± ve halkÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun ihtiyaçlarÄ±na uygun ekonomik politikalar uygulamasÄ±nÄ± saÄŸlayacak kanuni düzenlemeler yapmalÄ±dÄ±r. Bunun için DÄ°SK/Emekli-Sen olarak 'Meclisi göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz' baÅŸlÄ±klÄ± imza kampanyasÄ± yürütüyoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

(Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:41

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