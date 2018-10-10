'Karma eÄŸitimden vazgeÃ§ilmesine izin vermeyeceÄŸiz'

EÄŸitim Sen Ä°zmir 5 nolu Åžube, Buca Evliya Ã‡elebi Ä°mam Hatip Ortaokulunda karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin eylem yaptÄ±.

Buca Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulunda karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyen EÄŸitim Sen Ä°zmir 5 nolu Åžube, “Laik ve bilimsel eÄŸitimin bir gereÄŸi olan karma eÄŸitimden vazgeçilmesine asla izin vermeyeceÄŸiz. Her tür karma eÄŸitim karÅŸÄ±tÄ± uygulama ile mücadele etmeye devam edeceÄŸiz” dedi.

EÄŸitim Sen Ä°zmir 5 nolu Åžube, Buca Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde Buca Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulunda karma eÄŸitimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamaya CHP, HDP ilçe örgütleri ile Veli DerneÄŸi Buca Åžubesi, ÖV-Der de katÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamayÄ± Åžube adÄ±na Åženay Akyol okudu. Akyol, AKP iktidarÄ±nÄ±n eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n sonucu ülkedeki laik eÄŸitim karÅŸÄ±tÄ± uygulamalarÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Karma eÄŸitimle ilgili toplumun her kesiminde tartÄ±ÅŸma devam ederken Ä°zmir ili Buca ilçesinde bulunan Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulu Müdürü Müjgan Mutlu’nun yazdÄ±ÄŸÄ± bir resmi yazÄ±yla, okuldaki karma eÄŸitimin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. Müdür Müjgan Mutlu yazdÄ±ÄŸÄ± resmi yazÄ±da “..dersliklerin kullanÄ±mÄ± ile ilgili talebiniz incelenmiÅŸ olup, belirtilen saatlerde kullanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dersliklerin bulunduÄŸu katta 3 kÄ±z sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±zÄ±n bulunmasÄ±ndan dolayÄ± karma eÄŸitime uygun olmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür.”diyerek okulunda karma eÄŸitim uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸtir” dedi.

'BU CESARETÄ° AKP’NÄ°N EÄžÄ°TÄ°M POLÄ°TÄ°KALARINDAN ALIYORLAR'

AyrÄ±ca Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulu’nda karma eÄŸitimin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kamuoyuna yansÄ±masÄ±ndan sonra kendilerine gelen bilgiler doÄŸrultusunda Buca ilçesinde bulunan diÄŸer imam hatip okullarÄ±nda da karma eÄŸitim ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiklerini belirten Akyol, “Çakabey Ä°mam Hatip Ortaokulu, Mehmet Emin Yurdakul Ä°mam Hatip Ortaokulu, Fatma Aliye Ä°mam Hatip Lisesi. Sezai Karakoç Ä°mam Hatip Lisesi, Buca Ä°mam Hatip Lisesi okullarÄ±nda da karma eÄŸitim uygulanmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Biz biliyoruz ki baÅŸta Evliya Çelebi Ä°mam Hatip Ortaokulu müdürü olmak üzere okullarda da karma eÄŸitimi kaldÄ±rma cesaretini AKP’nin eÄŸitim politikalarÄ±ndan almaktadÄ±r”diye ifade etti.

BaÅŸta Buca Ä°lçe milli eÄŸitim Müdürünü, Buca kaymakamÄ±nÄ±, Ä°l Milli eÄŸitim müdürünü ve Ä°zmir valiliÄŸini konu hakkÄ±nda soruÅŸturma açmaya ve gerekli iÅŸlemleri yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Akyol, Buradan MEB’ lÄ±ÄŸÄ±na ve kamuoyuna sesleniyoruz laik ve bilimsel eÄŸitimin bir gereÄŸi olan karma eÄŸitimden vazgeçilmesine asla izin vermeyeceÄŸiz. Her tür karma eÄŸitim karÅŸÄ±tÄ± uygulama ile mücadele etmeye devam edeceÄŸiz”

'KARMA EÄžÄ°TÄ°M HAKTIR, VAZGEÇÄ°LEMEZ'

ÖÄŸrenci Veli DerneÄŸi Buca Åžubesi adÄ±na Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Gülsen Candemir de konuya iliÅŸkin, “Dayatarak, diÄŸer tüm seçenekleri ortadan kaldÄ±rarak, imam hatipleri teÅŸvik ederek imam hatiplere öÄŸrenci çekemeyen Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, tüm okullarÄ± Ä°mam Hatip Yapmak istiyor. Karma eÄŸitim sisteminin kaldÄ±rmasÄ±nÄ± isteyenler BakanlÄ±kta yönetici kadrolarÄ±na atanÄ±rken, okullarda ise sesiz sedasÄ±z ÅŸekilde karma eÄŸitim kaldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Biz öÄŸrenci velileri, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n cinsel obje olarak görülmesini reddediyoruz. Karma eÄŸitim bir haktÄ±r ve asla vazgeçilemez”dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:38

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