DilovasÄ±'da kirlilik karÅŸÄ±tÄ± imza kampanyasÄ±na polis yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±!

DilovasÄ±'da KÃ¶mÃ¼rcÃ¼ler OSB'nin yaydÄ±ÄŸÄ± kirliliÄŸe karÅŸÄ± halkÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ±na engel olmak isteyen polis, TOMA'larla ilÃ§eye yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±.

DilovasÄ±'da Kömürcüler OSB'nin yaydÄ±ÄŸÄ± kirliliÄŸe dayanamayan halk, imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Ä°mza kampanyasÄ±na engel olmak isteyen polis, TOMA'larla ilçeye yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±.

Kocaeli'nin DilovasÄ± ilçesinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yÄ±llardÄ±r yaydÄ±ÄŸÄ± kirliliÄŸe isyan eden yurttaÅŸlar, Kömürcüler OSB'nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. GeçtiÄŸimiz günlerde bir grup genç Osmangazi Köprüsü üstüne çÄ±kmÄ±ÅŸ, "Temiz hava için Kömürcüler'e hayÄ±r" pankartÄ± asmÄ±ÅŸtÄ±.

'NEREDE BU MÄ°LLETÄ°N AYAKKABILARINI BOYAYAN VEKÄ°LLERÄ°?'

FotoÄŸraf: Ä°smail Sami

Bugün de Kömürcüler OSB'nin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± isteÄŸiyle imza kampanyasÄ± baÅŸlatmak isteyen vatandaÅŸlar, polisin ilçeye yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±ÄŸÄ±nak ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. DilovasÄ± Ekoloji ve SaÄŸlÄ±k DerneÄŸi (EKOSDER) BaÅŸkanÄ± Ä°smail Sami vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸananlara anlam veremediÄŸi aktardÄ±. DilovasÄ± için temiz hava ve yaÅŸanÄ±labilinir bir çevre istediklerini ifade eden Sami, "Maalesef devletimizin yüzlerce memuru ilçe merkezimizde toplanmÄ±ÅŸ durumda. Nerede bu memleketin mülki amirleri, nerede bu milletin ayakkabÄ±larÄ±nÄ± boyayan vekilleri, neredesiniz?" diye tepki gösterdi. "Memleket harap oluyor. Çok güzel imajÄ±mÄ±z vardÄ± bir de TOMA’lar eklendi" diyen Sami, "Bir türlü diyaloÄŸa geçemediniz, bir türlü egolarÄ±nÄ±zÄ± yenemediniz. Bu gençler bizim geçlerimiz, bizim kardeÅŸlerimiz. Verilen mücadele ilçemiz için, temiz hava için. AyrÄ±ca imza kampanyasÄ± yasal bir haktÄ±r. Ä°lçemizde bu görüntüleri istemiyoruz" diye konuÅŸtu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde DilovasÄ± iÃ§in eylem

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:34

www.evrensel.net