Danimarkaâ€™da iÅŸten atÄ±lmalarÄ± protesto eden gazeteciler direniÅŸte

Danimarka Radyosuâ€™nda (DR) gÃ¶rev yapan gazeteciler, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in iÅŸi bÄ±raktÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Danimarka Radyosu’nda (DR) görev yapan gazeteciler, hükümetin yürürlüÄŸe koymayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± kemer sÄ±kma paketinin geri çekilmesi ve iÅŸlerine son verilen arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸlerine geri dönmesi talebiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±.

HÜKÜMET VE MUHALEFET KEMER SIKMADA ANLAÅžTI

Hükümet, muhalefette bulunan yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± ve popülist Halk Partisi’yle anlaÅŸarak devletin radyo ve televizyon kanallarÄ±nda kemerleri sÄ±kmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. AnlaÅŸma, radyo ve televizyon kurumda 2021 yÄ±lÄ±na kadar yÄ±lda 420 milyon kron “tasarruf” yapmayÄ± öngörüyor. Devlet, kuruma yaptÄ±ÄŸÄ± ekonomik yardÄ±mÄ± yüzde 20 oranÄ±nda azaltÄ±yor.

Danimarka Radyosu Genel Müdürü Maria Rorbye Ronn, tasarruf önlemlerini deÄŸerlendirmek için düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Danimarka Radyosu’nun dijital geliÅŸmeye ayak uydurabilmesi için yayÄ±nlarÄ± azaltmak ve çok sayÄ±da çalÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten atmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

TELEFONLA Ä°ÅžTEN ATMA TEBLÄ°GATI

Bu sabah saat 09.30’tan itibaren iÅŸten atÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan gazetecilere telefonla iÅŸlerine son verildiÄŸi iletilmeye baÅŸlandÄ±. TebligatlarÄ±n saat 17.00 kadar yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilmesine raÄŸmen kaç gazetecinin iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ± henüz belli deÄŸil.

DÄ°ÄžER ÇALIÅžANLAR BÄ°RÇOK KENTTE Ä°Åž BIRAKTI

Ä°ÅŸten atÄ±lmalarÄ±n tebliÄŸ edilmesiyle birlikte Danimarka Radyosu’nun Sjaelland, Ostjylland ve Syd kentlerindeki ÅŸubelerinde çalÄ±ÅŸan gazeteciler iÅŸten atÄ±lmalarÄ± protesto etmek ve iÅŸini kaybeden arkadaÅŸlarÄ±yla dayanÄ±ÅŸmak için iÅŸi bÄ±raktÄ±. Radyo yayÄ±nlarÄ± durdu.

Danimarka Gazeteciler Federasyonu’nun yayÄ±n organÄ± Journalisten’e açÄ±klama yapan sendika temsilcisi Henrik Friis Vilmar, “Bir çok kiÅŸi kendisini çalÄ±ÅŸmaya konsantre edemiyor. Yönetim de bazÄ± radyo ÅŸubelerinin yayÄ±n yapmamasÄ±nÄ± anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi” dedi.

400 RADYO ÇALIÅžANININ Ä°ÅžÄ°NE SON VERÄ°LECEK

Danimarka medyasÄ±nda yer alan haberlere göre radyo kanallarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 8’den 5’e, televizyon kanallarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± da 6’dan 3’e düÅŸürülecek. Radyo ve televizyon kurumunda çalÄ±ÅŸan 400 civarÄ±nda emekçinin iÅŸine son verilecek.

Spor, eÄŸlence programlarÄ±, yabancÄ± diziler ve filmerin sayÄ±larÄ± azaltÄ±lacak. Danimarka Radyosu, daha çok yerel içerikteki olay ve etkinlikler üzerinde yoÄŸunlaÅŸacak. Åžirketin kendi yaptÄ±ÄŸÄ± belgeseller ve çocuklara yönelik programlarda ise tasarrufa gidilmeyecek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:22

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