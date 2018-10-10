TTBâ€™den MEBâ€™e ders kitabÄ± uyarÄ±sÄ±

TTB, MEBâ€™in ders kitabÄ±nda hekimin â€˜hÄ±rsÄ±zâ€™ olarak gÃ¶sterilmesine tepki gÃ¶sterdi.

TÜRK Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konseyi, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na yazÄ± göndererek, bazÄ± ders kitaplarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±kla ilgili bölümlerinde yer alan yanlÄ±ÅŸ ve sorunlu içeriklerin çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± ve konuyla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

TTB’den gönderilen yazÄ±da, MEB yayÄ±nÄ± olan Ortaokul ve Ä°mam Hatip Ortaokulu 6. SÄ±nÄ±f Sosyal Bilimler ders kitabÄ±nda ve Afacan Çocuk SÄ±nÄ±f KitaplÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± içindeki ‘YaÅŸlÄ± KadÄ±n Doktor’ baÅŸlÄ±klÄ± bölümde, yaÅŸlÄ± bir kadÄ±na evinde göz saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hizmeti veren bir hekimin hastasÄ±nÄ±n evindeki eÅŸyalarÄ± çaldÄ±ÄŸÄ± hikaye edildiÄŸi belirtilerek “Hekimlerin çocuklarÄ±n zihinlerinde bu ÅŸekilde resmedilmesinin açÄ±klanabilir bir yanÄ± yoktur. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin giderek daha fazla can aldÄ±ÄŸÄ± ülkemizde MEB’in azami özen göstermesini beklediÄŸimizi belirtmek isteriz” denildi.

Ders kitaplarÄ± hazÄ±rlanÄ±rken saÄŸlÄ±kla ilgili içeriklerin oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin kurullarda TTB temsilcilerinin görev almasÄ±nÄ±n önemine yer verilen yazÄ±da, “SaÄŸlÄ±k hakkÄ±na ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸama dair öÄŸrencilerin bilgilendirilmesinin alana dair geliÅŸmeye yapacaÄŸÄ± katkÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r. Ancak baÅŸvuruya konu içerik bilimsel gerçeklere ve Anayasa ile tanÄ±nan haklara iliÅŸkin yanlÄ±ÅŸ bilgi içermesi nedeniyle mevzuata aykÄ±rÄ±dÄ±r. Ders kitaplarÄ±nÄ±n içeriklerinin bu bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla ele alÄ±narak yanlÄ±ÅŸ bilgi içeren bölümlerin çÄ±karÄ±lmasÄ± ve gerekli incelemenin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±, içerik hazÄ±rlanmasÄ±na dair yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmalara katkÄ± saÄŸlama talebimizi bilgilerinize sunarÄ±z” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:13

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